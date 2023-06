Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ” n’est pas un DLC “, le jeu est entièrement remanié

Le Xbox Games Showcase nous a révélé la date de sortie tant attendue de l’extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Pour ceux qui l’auraient manquée, c’est le 26 septembre. Avant le dévoilement de l’histoire, beaucoup d’entre nous l’appelaient simplement le DLC de Cyberpunk 2077, car on pensait qu’à l’instar des autres DLC, il ne ferait que développer l’histoire, en nous donnant plus à faire dans le jeu de base. Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas.

Juste après la diffusion de la nouvelle bande-annonce, les développeurs de Cyberpunk 2077 précisent qu’il ne faut pas considérer Phantom Liberty comme un DLC, mais comme une extension à part entière. Le directeur créatif Paweł Sasko affirme même que certaines zones du jeu ont été entièrement reconstruites, presque chaque partie de 2077 recevant une mise à jour dans cette extension.

Lors du Summer Game Fest, l’équipe de CD Projekt Red a parlé de l’extension à venir. Maintenant qu’elle a été dévoilée au Xbox Showcase, ces nouveaux détails sont partagés avec nous, et il semble que l’extension ira encore plus loin que ne le suggère la nouvelle bande-annonce.

S’adressant à VGC, Sasko déclare que “tous les systèmes principaux” de 2077 ont été “refaits ou mis à jour de façon majeure”. Il précise également que le système de perk a été “reconstruit”, car certains fans le trouvaient un peu terne pour un RPG.

Mieux encore, il affirme que l’extension ajoutera même une fonctionnalité promise avant le lancement du jeu de base : le combat en véhicule. Auparavant, le seul moyen de combattre à partir d’une voiture ou d’une moto était d’attendre les moments scénarisés de l’histoire ou de télécharger un mod sur PC.

Dans cette optique, Radek Grabowsk, directeur mondial des relations publiques de CDPR, a précisé que Phantom Liberty ne devait pas être considéré comme un DLC, mais plutôt comme une “extension à part entière”. En gardant tout cela à l’esprit, il semble que la bande-annonce du Xbox Showcase ait sous-estimé l’extension, car nous ne découvrons toutes ces nouvelles fonctionnalités et ces révisions qu’à travers les interviews du Summer Game Fest.

Il est probable que nous aurons droit à une présentation plus détaillée de ces nouveaux mécanismes de jeu à l’approche de l’événement. Mais au moins, nous savons maintenant que Phantom Liberty sera disponible le 26 septembre de cette année. Il s’agira de la première et dernière extension de Cyberpunk 2077, et elle sera exclusive au matériel de la génération actuelle, ignorant complètement la PS4 et la Xbox One. Les utilisateurs de PS5, Xbox Series X/S et PC peuvent d’ores et déjà précommander l’extension.