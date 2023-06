Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty vise à corriger la trajectoire du jeu original, selon son directeur

Selon Gabe Amatangelo de CD Projekt RED, le directeur de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, le studio est conscient que le succès et l’accueil du pack d’extension sont déterminants, et des mesures sont prises pour corriger la perception négative de la communauté à l’égard de la version originale. Après avoir appris que le DLC était en quelque sorte la version 2.0 du jeu, les attentes se sont considérablement accrues.

Plus précisément, Phantom Liberty améliorera Cyberpunk 2077 de bien des façons, ce que les fans n’attendaient pas forcément. Suite au lancement raté du jeu en 2020, la réputation de CDPR a été entachée, et le studio semble considérer le nouveau DLC comme un moyen de corriger cette erreur et de remettre la franchise sur la bonne voie.

Bien que Cyberpunk 2077 ait bénéficié de nombreuses améliorations et mises à jour au cours des deux dernières années, le DLC Phantom Liberty semble apporter le plus grand nombre de changements à ce jour. “Il y a un dévouement absolu à ce qui doit être fait pour que ce soit bien”, a déclaré Amatangelo à Jason Schrier de Bloomberg. Au départ, il était prévu de développer au moins deux DLC majeurs pour Cyberpunk 2077, mais ceux-ci ont été révisés pour devenir Phantom Liberty, qui devrait sortir à la fin du mois de septembre 2023. L’équipe d’Amatangelo a reçu carte blanche pour mettre Phantom Liberty au goût du jour afin qu’il soit à la hauteur sur le plus grand nombre de fronts possible, et le réalisateur a déclaré qu’il avait été frappé par “l’humilité et la volonté de changement” du conseil d’administration de CDPR.

Dans l’ensemble, il semble que le nouveau DLC soit plus important que ce que beaucoup avaient prévu. Par exemple, il a été révélé que Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty réserve une nouvelle fin au jeu de base, ce qui laisse supposer que sa quête centrale pourrait apporter de grandes révélations et des modifications à l’histoire principale du jeu original. Cela vient s’ajouter aux améliorations attendues de divers systèmes de jeu, tels que les combats en véhicule, les arbres de compétences, les combattants IA, etc.

CDPR doit avoir confiance en Phantom Liberty, bien sûr, et tout semble indiquer que le studio vise enfin dans la bonne direction avec Cyberpunk 2077. Une autre bonne nouvelle est que le studio ne semble plus être en train de travailler sans cesse sur le jeu, Amatangelo ayant décrit l’équilibre travail-vie de son équipe comme étant “très sain” à l’heure actuelle. C’est peut-être pour cette raison que Phantom Liberty a mis autant de temps à obtenir une date de lancement officielle.

Une chose que les fans voudront peut-être prendre en compte, c’est que Phantom Liberty augmente les exigences matérielles de Cyberpunk 2077. Par exemple, le jeu ne sera plus officiellement compatible avec les disques durs classiques, et la nouvelle carte graphique recommandée n’est autre que le super puissant GPU RTX 4080 de Nvidia. Il s’agit peut-être d’une demande importante, mais elle pourrait s’avérer payante lorsque Phantom Liberty sortira.