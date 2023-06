Dana White confirme qu’il a proposé à Tyson Fury de combattre Jon Jones dans l’UFC

LAS VEGAS – Dana White a réitéré son offre au champion de boxe poids lourds Tyson Fury.

Le président de l’UFC a évoqué l’idée d’un combat entre le champion des poids lourds Jon Jones et Tyson Fury en s’adressant aux médias lors de l’UFC Fight Night sur ESPN 45, et il a tenu à préciser que son offre à Tyson Fury était toujours d’actualité.

“Je l’aime bien, j’ai une très bonne relation avec lui”, a déclaré White. “Il y a un débat en ce moment sur l’homme le plus méchant de la planète, n’est-ce pas ? Et Jon Jones est l’homme le plus méchant de la planète. Cela ne fait aucun doute. Donc quand vous parlez de qui est l’homme le plus méchant de la planète, si deux gars se battaient, se battaient, dans un combat, qui gagnerait ? Si vous voulez discuter d’un autre homme le plus méchant de la planète, ce serait Tyson Fury dans une arène de boxe.

“Nous savons tous que si Jon Jones combattait Tyson Fury, c’est Tyson Fury qui gagnerait. Tous ces boxeurs veulent en parler et rester sur le ring. Je le dis à Tyson Fury, que je respecte beaucoup : Si vous voulez vraiment savoir qui est l’homme le plus méchant de la planète, je vais organiser ce combat. J’organiserai Jon Jones contre Tyson Fury dans l’octogone. Et nous trouverons une solution. Nous avons trouvé comment payer Floyd (Mayweather), nous trouverons comment te payer aussi, Tyson”.

Le drame entre Jones et Fury a commencé le mois dernier, lorsque le commentateur de l’UFC Joe Rogan a déclaré que Jones battrait Fury dans un combat et que le champion de boxe n’avait aucune chance en dehors du ring. Cela a déclenché un va-et-vient entre les deux stars des sports de combat, qui a conduit White à se peser et à dire à Fury qu’il était prêt à faire ce combat.

Fury a répondu à White en disant que le combat ne se ferait que selon les règles de la boxe, mais White n’est pas prêt à aller jusque-là. Selon lui, le combat devrait se dérouler en MMA pour déterminer correctement qui est “l’homme le plus méchant de la planète”.

“L’offre existe”, a déclaré White. “Si vous voulez le faire dans le cadre de l’UFC – je sais qu’il s’est frotté au MMA pendant un certain temps -, faisons-le. Répondons à la question. Mais ces types ne font pas de la boxe. Vous voulez le titre d’homme le plus méchant de la planète ? Faisons-le. Je suis partant.