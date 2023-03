Date de sortie du chapitre 1077 de One Piece

Le chapitre 1076 de One Piece est l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire et une illustration supplémentaire de l’excellence de l’arc de l’île d’Egghead.

Oda a fait en sorte que cet arc entier soit rempli de moments incroyables, et le chapitre précédent n’a fait qu’augmenter cela avec le retour de Shanks aux cheveux rouges, le Yonko que tout le monde aime tant.

Les fans adorent Shanks, et malgré ses apparitions peu fréquentes, il est un personnage apprécié depuis le début de l’histoire.

Shanks est maintenant un personnage majeur alors que One Piece entre dans sa dernière aventure, et le chapitre précédent l’a vu faire sa première apparition sur le champ de bataille.

Le chapitre 1077 de One Piece voudra probablement continuer sur cette lancée.

Date de sortie du chapitre 1077 du manga One Piece

Eiichiro Oda, le créateur de la série, publiera de nouveaux chapitres la semaine suivante. Le lundi 13 mars 2023, vers 1 heure du matin JST, le chapitre 1077 de One Piece sera publié.

En fonction des différents fuseaux horaires des fans, le chapitre sera publié aux heures indiquées ci-dessous.

Heure avancée du Pacifique : 8h00, 12 mars

Heure d’été du Centre : 12 mars, 10h00

Heure d’été de l’Est : 12 mars, 11 h 00

Heure d’été britannique : 16h00, le 12 mars

Heure d’été de l’Europe centrale : 17h00, le 12 mars

Heure normale de l’Inde : 12 mars, 20 h 30

Heure des Philippines : 12 mars, 23h00

Heure d’été du centre de l’Australie : 13 mars à 00h30

Spoilers pour One Piece Chapitre 1077

Voici le spoiler attendu que nous pouvons voir dans le chapitre 1077.

La publication du chapitre 1077 est très attendue par les amateurs de One Piece. Bien que beaucoup espèrent voir Shanks combattre Kid et son groupe au début du chapitre, il est peu probable qu’un tel scénario se produise.

Il est logique, étant donné le format de One Piece, que la bataille entre Shanks et Kid soit décrite hors écran. Il sera intriguant de voir comment Oda compte montrer un combat entre un membre de la pire génération affrontant un empereur et portant une récompense de 3 milliards.

Le conflit entre Law et Barbe Noire est un autre conflit en cours que les gens veulent voir résolu. Si le moment de leur prochaine rencontre est inconnu, il est évident qu’il s’agira d’un moment charnière dans le récit.

L’identité du traître du groupe Vegapunk est toujours un mystère. Les fans attendent que le chapitre 1077 apporte un éclairage supplémentaire sur cette question. Quelques jours avant la publication du prochain chapitre, prévue le 13 mars, des spoilers et des images brutes devraient être rendus publics.

En conclusion, il y a encore beaucoup de choses à attendre, même si le chapitre 1077 ne présente pas de combat entre Shanks et Kid. Les lecteurs seront sûrement tenus en haleine par le bouleversement de l’île d’Egghead et la possibilité de découvrir qui est le traître.

Où lire le chapitre 1077 de One Piece ?

Pour les fans dévoués de One Piece, le site officiel offre la possibilité de lire le chapitre 1077 ainsi que toutes les versions précédentes avec la traduction originale.

La lecture du premier, du dernier et du troisième chapitre du manga est gratuite. En revanche, l’accès aux autres chapitres est payant. Les fans peuvent désormais rattraper plus facilement leur série préférée et se tenir au courant des parutions les plus récentes.