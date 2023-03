Date de sortie du chapitre 150 d’Undead Unluck, heure, et plus encore

Dans le chapitre 149 de Undead Unluck, intitulé “You See Me Now ?” (Tu me vois maintenant ?) Sean devient le personnage principal. Sean Datz a passé tout son temps à se cacher derrière tout le monde. Nous ignorions complètement que Fuuko avait déjà commencé le processus de recrutement pour lui. Il n’a rien eu à accomplir jusqu’à présent, et il apparaît simplement lorsque l’histoire l’exige.

Nous avons découvert son passé, et c’était assez déchirant. Être un personnage secondaire est généralement déprimant, mais Fuuko fait en sorte que personne ne puisse être déprimé. Elle a persuadé Sean de reprendre le combat, comme avant. Continuez à lire pour tout savoir sur le prochain chapitre 150 de Undead Unluck.

Date de sortie du chapitre 150 de Undead Unluck : Quand sortira-t-il ?

Le 12 mars 2023, le chapitre 150 du manga Undead Unluck sera publié. Le titre du chapitre n’a pas encore été révélé.

Récapitulatif du chapitre 149

Sean Datz, qui a toujours voulu être le personnage principal, est maintenant forcé de jouer un rôle de soutien dans le conflit alors qu’il court pour se mettre à l’abri de la mitrailleuse de Creed.

Nous découvrons qu’avant le début du combat, Sean a été enrôlé par Fuuko. Sean était prêt à aider Fuuko parce qu’il pensait que cela ferait de lui le centre d’attention et parce que Fuuko avait désespérément besoin de son superpouvoir, Unseen. Alors que le reste de l’équipage luttait pour sa vie, il est resté invisible pendant tout ce temps.

Sean hurle sur Fuuko lorsqu’elle lui demande de l’aide, car il ne se rend pas compte qu’ils sont sur un vrai champ de bataille. Il tente de s’enfuir, mais Creed commence à lui tirer dessus car il voit l’emblème que Fuuko a collé sur sa tête.

Il tente à nouveau de s’enfuir et de dire à Creed qu’il n’est pas avec Fuuko, mais Creed est sceptique et considère qu’il s’agit d’une erreur de casting. Sean devient déprimé après avoir été témoin de la lutte acharnée de tout le monde, et nous revisitons alors son passé.

Il a toujours voulu être un acteur célèbre, mais chaque fois qu’il cligne des yeux, son pouvoir le rend invisible. Bien qu’il soit devenu la coqueluche de la ville, rien ne lui réussit. À cette époque, un gangster l’a engagé. Ses souvenirs sont interrompus par Fuuko, qui l’informe qu’il n’est pas une figure de soutien. Comme tout protagoniste de shounen, elle commence par un discours motivant pour l’inciter à se relever.

Les seules choses qu’il a pu rendre invisibles dans la boucle précédente étaient lui-même et ses propres possessions. Sean se souvient d’une conversation qu’il avait eue avec son père, qui lui avait dit que la présence de Sean dans l’émission faisait de lui un personnage mineur et ne l’inquiétait pas beaucoup. Sean a désormais la capacité de rendre ses alliés invisibles.

Par conséquent, en utilisant ses compétences pour se faufiler derrière Creed, Fuuko le frappe durement dans le dos, ce qui fait tomber le pistolet de Creed.

Spéculations sur le chapitre 150 de Undead Unluck

Dans le chapitre 150 de Undead Unluck, Creed pourrait accepter de rejoindre l’équipe de Fuuko. Il ne sera pas facile de le persuader, mais Fuuko fera en sorte de lui rappeler son ancienne vie et y parviendra.

Le prochain chapitre sera encore entièrement centré sur Creed car Billy n’est toujours pas dans le coup, et nous ne prévoyons pas de nous rapprocher de Billy pour l’instant.

Il est possible que Billy tente de surprendre Fuuko. Après avoir réussi à recruter Creed, nous ne pensons pas que réussir à recruter Billy sera un défi très difficile à relever, mais on ne sait jamais quand l’histoire prendra une tournure complètement inattendue.

Où lire Undead Unluck Manga en ligne ?

Si vous aimez les personnages dotés de super-pouvoirs qui ne sont pas exagérés mais qui sont atteints d’une manière ou d’une autre et que vous êtes d’accord avec un certain niveau de nudité étant donné qu’il s’agit d’un manga eechi, alors vous devriez absolument lire Undead Unluck. Il couvre un large éventail de genres, y compris le fantastique, la romance et le paranormal.

Vous pouvez lire le manga dans le Weekly Shonen Jump, ou vous pouvez faire une recherche sur Google en utilisant le nom du manga, et il vous proposera des sites web où vous pouvez lire le manga soit dans la langue japonaise originale, soit dans une traduction anglaise.