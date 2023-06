Découvrez l’Animation Éblouissante de Spider-Man : Across the Spider-Verse et son Court-Métrage Captivant

Spider-Man : Across the Spider-Verse a dominé le box-office et a déjà gagné plus d’argent dans le monde entier au cours des deux premières semaines que le premier film dans son intégralité. Aujourd’hui, Sony a dévoilé un nouveau court-métrage intitulé The Spider Within : Une histoire du Spider-Verse.

Spider-Man : Across the Spider-Verse suit Miles Morales (interprété par Shameik Moore) alors qu’il doit jongler entre ses responsabilités de Spider-Man, sa vie de lycéen et sa vie de famille. Miles saute à travers un portail et voyage à travers les différentes dimensions du Spider-Verse. Les fans se sont extasiés sur la beauté de l’animation du film. Le monde aquarelle de Gwen, le Vautour sur parchemin Davinci, le Spider-Verse LEGO et l’animation unique de Spider-Punk, qui a nécessité près de trois ans de travail, sont autant d’exemples de la beauté de l’animation du film.

L’araignée à l’intérieur : A Spider-Verse Story est un court métrage avec des éléments d’horreur, produit par Sony et d’une durée de moins de 7 minutes. Le film a été présenté en avant-première au Festival d’Annecy cette semaine et se concentre sur l’anxiété que ressent Miles (toujours interprété par Moore) en essayant de concilier les nombreuses responsabilités de sa vie. En raison de cette anxiété, les spectateurs découvrent son subconscient. Jarelle Dampier, qui a réalisé le court métrage, a déclaré à The Wrap qu’il avait basé certains éléments de l’histoire sur la paralysie du sommeil dont il souffre.

Ce court métrage fait également partie du programme LENS (Leading and Empowering New Storytellers) de Sony Pictures Imageworks. L’objectif de ce programme est de “fournir aux candidats à fort potentiel issus de groupes sous-représentés l’occasion d’acquérir une expérience précieuse en matière de leadership”. Dans le cadre de ce programme, M. Dampier a eu l’occasion de présenter son histoire et d’en faire un court-métrage. Il a également déclaré que, bien qu’il n’ait pas travaillé avec les créateurs des films du Spider-Verse, Phil Lord et Christopher Miller ont adoré la première projection de son court-métrage.

Les films du Spider-Verse ont été largement acclamés comme étant parmi les meilleurs films d’animation et les meilleurs films de Spider-Man jamais réalisés. C’est une bonne chose qu’ils s’étendent et montrent de petites histoires dans ces films. Ce court-métrage s’inscrira probablement dans la continuité de ce qui a été vu dans le premier acte de Spider-Man : Across the Spider-Verse. Cependant, les fans qui souhaitent regarder le court-métrage devront attendre un peu, car aucune annonce n’a été faite quant à la date et à l’endroit où il sera disponible.