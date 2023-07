Découvrez les 3 nouveaux visages qui vont bousculer le monde de Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 a confirmé l’apparition de trois nouveaux personnages dans le jeu : Motaro, Nitara et Reiko. Le jeu de combat très attendu de NetherRealm a été très présent au Comic Con de San Diego cette année. Deux nouvelles bandes-annonces de Mortal Kombat 1 ont été diffusées dans le cadre de l’événement, tandis qu’une troisième n’a pour l’instant été montrée qu’aux personnes présentes à San Diego.

Les deux premières bandes-annonces de Mortal Kombat 1 diffusées à l’occasion du Comic Con de San Diego ont révélé l’arrivée de nouveaux personnages dans la liste grandissante du jeu de combat. Il s’agit notamment des personnages DLC de Mortal Kombat 1, Peacemaker, Omni Man et Homelander, qui avaient déjà fait l’objet d’une révélation. Pour une raison ou une autre, la troisième bande-annonce de Mortal Kombat 1 diffusée lors du Comic Con n’a pas encore été mise en ligne de manière officielle, mais grâce aux personnes présentes sur place à San Diego, nous savons qu’elle contient trois nouveaux personnages.

Selon un rapport de ComicBook, la troisième bande-annonce de Mortal Kombat 1 présentée au Comic Con de San Diego présente Motaro, Nitara et Reiko. Motaro, l’un des personnages les plus uniques de la franchise, est un Centaurien à quatre pattes apparu pour la première fois dans Mortal Kombat 3. Nitara, quant à elle, est un vampire ailé qui a fait ses débuts dans Mortal Kombat : Deadly Alliance, tandis que Reiko est un personnage de l’Outworld apparu pour la première fois dans Mortal Kombat 4. Ces trois personnages ont fait des apparitions dans Mortal Kombat 11, mais il semble qu’ils auront un rôle plus important à jouer dans Mortal Kombat 1. Il n’a pas encore été précisé s’ils seront des membres à part entière du roster, des Kameo Fighters, ou s’ils apparaîtront simplement dans les cutscenes du mode histoire, cependant.

Pour les non-initiés, les combattants Kameo sont un nouveau concept dans Mortal Kombat 1 où les joueurs peuvent demander l’aide de divers autres personnages de Mortal Kombat en plein combat. Ce ne sont pas des personnages jouables à part entière, mais ils joueront un rôle important dans le jeu. Les fans de Mortal Kombat doivent également garder à l’esprit que certains personnages seront à la fois des combattants Kameo et des membres du roster principal.

Reste à savoir quand cette nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 1 sera diffusée, mais espérons que les fans n’auront pas à attendre trop longtemps. Grâce à l’apparition du jeu au Comic Con, le roster de Mortal Kombat 1 prend vraiment forme, avec le champ des Kameo Fighters et le champ du roster principal qui s’étoffent. La date de sortie du jeu approchant à grands pas, les fans ne devraient pas tarder à connaître les derniers chiffres concernant les personnages de Mortal Kombat 1.