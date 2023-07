Demain au Comic Con de San Diego: Ed Boon promet un spectacle Mortal Kombat 1 avec trois nouvelles bandes-annonces!

Mortal Kombat 1 fera une grande apparition au Comic Con de San Diego cette année.

Le créateur de Mortal Kombat et directeur de MK1, Ed Boon, a tweeté hier ce à quoi les fans peuvent s’attendre lors du panel du SDCC, “Resetting Mortal Kombat : Un nouveau départ avec Mortal Kombat 1”, qui aura lieu demain, et il s’agira peut-être de l’information la plus importante que nous ayons reçue pour le jeu jusqu’à présent. Boon explique que les acteurs de MK1 seront présents aux côtés des développeurs de NetherRealm Studios pour raconter le “making of” du jeu. De plus, trois nouvelles bandes-annonces de MK1 seront diffusées au cours de la conférence, dont une bande-annonce de gameplay et une “surprise”.

Mortal Kombat fans at San Diego Comic-Con. Wanna see a TON of new #MortalKombat1 stuffs? – MK1 voice actors

– MK1 team members & "making of"

– 3 trailers! WTF? (game-play + Surprise!) ..then join us Friday at our panel! Hosted by @briantong pic.twitter.com/CLtD705udG — Ed Boon (@noobde) July 20, 2023

Pour ce qui est de l’heure, le panel “Resetting Mortal Kombat” du SDCC débutera demain, le 21 juillet, à 15h15 PT et durera une heure entière, se terminant à 16h15 PT. Si vous êtes prêts à voir de nouvelles images de Mortal Kombat 1, ne manquez pas de les regarder !

MK1 a été annoncé il y a deux mois avec une bande-annonce indiquant que l’univers de Mortal Kombat avait été complètement réinitialisé (d’où le “1” dans le titre). Le mois suivant, en juin, NetherRealm a dévoilé notre premier aperçu du gameplay de MK1 avec une bande-annonce présentant de nouveaux éléments du roster, des détails de l’histoire, la révélation des combattants Kameo, et bien plus encore.

Au cours du Summer Game Fest, nous avons pris en main le jeu le même mois et nous nous sommes éclatés avec les combattants Kameo et les combats sanglants et amusants. Vous pouvez découvrir une partie de ces combats dans notre article MK1 New Gameplay Today ici.

Les dernières informations publiées par NetherRealm au sujet de MK1 étaient une bande-annonce au début du mois, révélant la présence de Smoke et de Rain dans la liste des combattants du jeu. Demain, nous recevrons plus d’informations, dont trois bandes-annonces.