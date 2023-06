Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba a déjà commencé la production de sa quatrième saison

Bien que Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba en soit encore à sa troisième saison, il semble que la quatrième saison ne soit pas loin. Plusieurs médias spécialisés dans les anime rapportent qu’Ufotable a déjà commencé la prochaine entrée de la série bien-aimée.

Demon Slayer Season 3 Opening Theme - Kizuna no Kiseki

Il convient de noter que rien n’a été officiellement confirmé pour le moment. Cependant, il ne serait pas si exagéré de penser que la quatrième saison en est déjà à ses premiers pas. Après tout, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est l’un des anime les plus populaires de ces dernières années. Il est donc logique que le studio veuille poursuivre l’adaptation dès que possible.

Évidemment, comme ce n’est pas confirmé, nous n’avons pas non plus de date de sortie en tant que telle. Néanmoins, il faudra probablement attendre 2024 pour revoir Tanjiro et compagnie. Surtout si l’on considère que les deux saisons précédentes avaient une cadence annuelle.

Bien sûr, cela soulève un point d’interrogation sur Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba. Puisque les deuxième et troisième saisons avaient des ” films ” pour marquer le début, la quatrième saison aura-t-elle aussi le sien ? Même si ce sera certainement le cas, gardez un œil sur leurs comptes officiels – sont-ils enthousiastes à l’idée que nous puissions avoir une suite plus tôt que prévu ?

Quel arc la quatrième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba adapterait-elle ?

En se basant sur les taux d’adaptation des saisons de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, nous pouvons déjà savoir de quoi traitera la prochaine saison. Il est fort probable qu’elle adapte l’arc d’entraînement des piliers. Les piliers soumettent l’ensemble du corps des Demon Slayer à un entraînement physique ardu afin d’être en mesure d’affronter les lunes supérieures.

On pourrait même inclure une partie de l’arc Infinite Fortress. Mais cela indiquerait que l’anime touche à sa fin. Néanmoins, nous ne pouvons nous empêcher d’être excités à l’idée de voir certains des grands événements du manga animés avec la grande qualité d’Ufotable. Combien de saisons pensez-vous qu’il y aura à la fin ?