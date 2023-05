Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba explique la raison du pouvoir du pilier de brume

Le huitième épisode de l’anime Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba était entièrement consacré à Muichiro Tokito, le pilier de brume. Ce personnage, qui semble d’abord très froid envers Tanjiro Kamado et envers le village des forgerons lorsqu’il est en difficulté, change au fur et à mesure que la saison avance, et derrière cette explication, nous apprenons pourquoi il est si fort.

La première chose à savoir est que Muichiro Tokito est orphelin à l’âge de 10 ans, sa mère et son père sont morts et il ne peut rien y faire. Si vous regardez la troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, vous savez déjà que le pilier de brume est amnésique, c’est-à-dire qu’il ne se souvient pas bien de son passé.

Dans l’épisode 8 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, nous en apprenons beaucoup plus sur son passé : son père et sa mère étaient des êtres très doux, et il avait un frère jumeau plus âgé nommé Yuichiro. Ce dernier a eu une vie très amère et était tout le temps en colère, alors que Muichiro a toujours vécu avec l’espoir et l’optimisme hérités de ses parents.

Lorsqu’ils deviennent orphelins, Yuichiro est très dur avec Muichiro et le traite mal. Un jour, la femme du Patron, le chef des chasseurs de démons, leur rend visite pour leur annoncer qu’ils sont tous deux des parents directs de l’un des épéistes qui ont manié le souffle originel.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – L’explication du nom de Muichiro Tokito

Dans l’épisode 8 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, nous voyons que la relation entre les deux frères est nulle et non avenue à cause d’une dispute sur la question de savoir s’il faut être gentil ou non avec les gens. Un jour, lors d’une nuit d’été, ils se retrouvent tous les deux sans défense et sont attaqués par un démon. C’est là que l’on comprend que le futur pilier de brume possède un pouvoir caché.

En japonais, Mu de Muichiro signifie “rien” et pendant l’épisode, le frère lui raconte toutes les formes négatives, mais à la fin, alors qu’il est sur le point de mourir, il lui explique que Mu signifie plutôt une force ou une volonté infinie. C’est alors que le pilier de brume éveille une marque semblable à Tanjiro et devient beaucoup plus fort.