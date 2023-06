Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Le final de la troisième saison durera plus d’une heure

Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent sur le fait que la troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba se terminerait par un épisode spécial plus long. Il s’avère que ce sera bien le cas, ce qui a été confirmé par le studio en charge de l’anime.

Il s’agit de ufotable, responsable des deux premiers volets ainsi que du film d’animation et de la compilation qui a suivi. C’est par le biais de son compte Twitter, @ufotable, que l’entreprise a fait cette annonce.

La maison d’animation responsable de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba a déclaré “la semaine prochaine, nous présenterons le dernier épisode de “Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Swordsmith Village Arc””.

ufotable a ajouté que “cette émission spéciale durera 70 minutes pour le dénouement. Nous espérons que vous l’apprécierez jusqu’à la fin”. Ce n’est pas la première fois qu’un épisode de l’anime est plus long, cela s’est déjà produit la saison dernière.

Selon certains fans, ces 70 minutes pourraient être l’équivalent de 50 à 55 minutes d’animation pour le final de la troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

N’oubliez pas que cette émission est diffusée à la télévision et que, comme prévu, elle comporte des publicités.

Next week, we will present the final episode of "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – The Swordsmith Village Arc".

This special broadcast will be extended to a 70-minute finale. We hope you will enjoy it until the very end.#DemonSlayer #鬼滅の刃 pic.twitter.com/udxTxjrnyr

