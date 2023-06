Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba présente son caméo le plus émouvant de la saison

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est dans la dernière ligne droite de sa troisième saison. Chacun des piliers a un passé tragique qui nous permet de mieux cerner leur personnalité et leur style de combat. Cependant, Rengoku, le pilier de la flamme, est l’un des plus populaires et des plus aimés des fans ; et nous ne nous attendions pas à le revoir, mais le dernier épisode de la série nous a surpris.

Le dernier épisode de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba nous a montré un scénario limite pour Muichiro, le pilier de brume qui combattait Gyokko, la cinquième lune supérieure.

Rengoku's Secret | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Muichiro a débloqué sa marque spéciale et nous a offert un combat impressionnant, chaque souffle était mémorable et bien qu’il ait l’air très cool, il était évident que le chasseur était sur le fil du rasoir. Au moment où il avait besoin d’un coup de pouce, il s’est souvenu de Rengoku, le pilier de flamme et l’un des meilleurs chasseurs de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

Il semble que Muichiro ait enfin compris ce que Rengoku voulait partager avec lui depuis longtemps. Le hashira a finalement atteint le cœur du froid Muichiro et ce fut évidemment un moment très émouvant pour tous les fans de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

Non seulement parce que nous avons revu notre chasseur bien-aimé, mais aussi parce que cela pourrait être un clin d’œil au fait qu’une partie du manga Rengoku Gaiden sera adapté à l’avenir. En particulier parce que lui et le pilier de l’amour, Mitsuri Kanroji ont une section particulière et que son rôle commence tout juste dans la troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

Vers la fin de l’épisode, le pilier de brume s’est évanoui tandis que le pilier d’amour est venu sauver Tanjiro et compagnie des mâchoires des dragons de la lune supérieure, ce qui, il faut le noter, a mis les jeunes chasseurs dans une situation mortelle.

Où puis-je regarder le film Kimetsu no Yaiba To the Sworsmith Village ?

Le film comprend les deux derniers épisodes de la deuxième saison, ainsi que le premier épisode de la troisième saison. Ensemble, ils ont constitué le long métrage qui a été diffusé dans les salles de cinéma. Cependant, si le film lui-même n’est pas disponible, les épisodes peuvent être regardés via Crunchyroll.