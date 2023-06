Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba révèle le synopsis du final de la troisième saison

Nous sommes à quelques jours du final de la troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba. Le onzième épisode sortira le dimanche 18 juin 2023 et sera un épisode spécial de 70 minutes sur Crunchyroll. Ce qui est encore plus excitant, c’est que le synopsis a été révélé ci-dessous.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

La troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba a adapté l’arc To the Swordsmith Village qui se concentre sur deux piliers en particulier, le pilier de l’amour et le pilier de la brume. Muichiro Tokito, bien que dépourvu de pouvoir, a réussi à vaincre le cinquième croissant de lune par ses propres moyens. Pendant ce temps, vers la fin de l’épisode 10, nous voyons Mitsuri Kanroji dans toute sa gloire affronter Zohakuten, la forme spéciale de Hantengu, la quatrième lune supérieure de Muzan.

Pendant ce temps, Tanjiro et ses compagnons poursuivent le corps original de la lune supérieure. Vous pouvez lire ci-dessous le synopsis du dernier épisode de la troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

“Alors que Mitsuri Kanroji, le pilier de l’amour, arrête Zohakuten, Tanjiro, Nezuko et Genya en profitent pour poursuivre le corps principal de Hantengu. Ils parviennent à trouver la boule de bois dans laquelle se cache Hantengu, mais en l’ouvrant, ils découvrent qu’elle est complètement vide. Hantengu s’enfuit à nouveau, mais Tanjiro et les autres continuent à le poursuivre. Voyant Hantengu courir, Genya casse un arbre et le lui lance, et Nezuko lui saute dessus…”.

Nul doute que le final de la saison sera impressionnant et vous connaissez maintenant la bataille qui sera adaptée.

A quelle heure sera diffusé le dernier épisode de la troisième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba au Mexique ?

Le onzième épisode sera diffusé sur Crunchyroll à 11h35.

La rumeur veut qu’Ufotable soit déjà en train de produire le prochain épisode de l’anime populaire. Cependant, il est probable que nous ne reverrons pas nos chasseurs préférés avant 2024 au plus tôt.