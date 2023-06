Demon Slayer saison 4 : tout savoir sur la suite (date, de sortie, arc…)

Inspiré de la série de mangas japonais du même nom de Koyoharu Gotouge, “Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba” est un anime d’action fantastique qui raconte une histoire de vengeance, d’amour et de découverte de soi. La série suit Tanjirou Kamado, un jeune adulte ordinaire dont la vie prend un tournant sombre lorsqu’il perd presque tous les membres de sa famille à la suite d’une attaque de démons. La seule survivante est sa sœur Nezuko qui est transformée en démon. Déterminé à guérir sa sœur et à se venger du meurtre odieux de sa famille, Tanjirou rejoint une organisation secrète connue sous le nom de Demon Slayer Corps. C’est le début d’un voyage extraordinaire au cours duquel il se bat pour le bien de tous et persévère sur la voie de la découverte de soi malgré les difficultés.

Sortie pour la première fois le 13 octobre 2019, la dark fantasy est devenue un énorme succès au cours des dernières années et a amassé des millions de fans à travers le monde. Après la conclusion de sa saison 3, ces fans sont impatients de savoir quand leur série préférée reviendra avec de nouveaux épisodes. Si vous êtes curieux de savoir ce qu’il en est, nous avons tout ce qu’il vous faut.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Saison 4 Date de sortie

Demon Slayer : La saison 3 de Kimetsu no Yaiba est sortie le 9 avril 2023 et s’est achevée quelques semaines plus tard, le 18 juin 2023. Le troisième épisode de la série de dark fantasy comprend onze épisodes, la plupart d’une durée d’environ 23 minutes. L’arc Swordsmith Village met en scène des acteurs talentueux comme Natsuki Hanae, Kitou Akari, Hanazawa Kana, Kawanishi Kengo, Shimono Hiro, et Hino Satoshi.

En ce qui concerne “Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba’ saison 4, nous avons une bonne nouvelle pour les fans. Juste après la diffusion du final de la saison 3, le quatrième épisode de la série a été officiellement annoncé comme étant en cours de production. Un teaser a également été publié sur Twitter. Il a maintenant été officiellement confirmé que la prochaine saison adoptera l’arc de formation Hashira.

#BREAKING: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Announces Hashira Training Arc TV Anime 🔥 MORE: https://t.co/rKydJIjIsl pic.twitter.com/Qm3nbC7LXK — Crunchyroll (@Crunchyroll) June 18, 2023

Il est intéressant de noter que le prochain arc de la série manga japonaise de Koyoharu Gotouge ne comporte que neuf chapitres, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour une saison entière. Il y a donc de fortes chances que la seconde moitié du prochain épisode couvre quelques chapitres de l’arc Infinity Castle. Les fans peuvent s’attendre à voir certains Hashiras de haut rang en action contre Muzan et ses démons de rang supérieur.

La production du prochain épisode ayant déjà commencé, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps la prochaine saison. Ufotable fait preuve d’une grande régularité et n’accuse que rarement des retards. Demon Slayer étant leur série la plus populaire, il va sans dire que sa production sera une priorité absolue pour eux. Si l’on tient compte de tous les facteurs susmentionnés, on peut affirmer sans risque de se tromper que “Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba’ saison 4 sera probablement diffusée au printemps 2024.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Saison 4 : De quoi s’agit-il ?

Dans la saison 4, Tanjirou et les Hashira de l’Amour et de la Brume rencontreront Maître Ubuyashiki et le reste des Hashiras. Lors de cette rencontre, la manifestation de la marque du tueur de démons sera largement discutée et marquera le début d’un entraînement exténuant afin que les meilleurs épéistes du Corps parviennent à en avoir une également. Tanjirou et ses amis s’entraîneront sous la direction des meilleurs Hashiras, qui partageront avec eux des connaissances cruciales sur le combat. Zenitsu apprendra plus tard des nouvelles obsédantes qui changeront sa vie à jamais. Enfin, Muzan mènera une attaque surprise contre les Ubuyashikis avec un plan sinistre en tête.