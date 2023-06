Le retour triomphant de Detective Pikachu : découvrez enfin la date de sortie tant attendue pour 2023 !

Detective Pikachu Returns, la suite tant attendue de Detective Pikachu de 2018, devrait sortir plus tard cette année. Les rumeurs concernant l’annonce d’un spin-off de Pokemon semblent avoir un peu de substance. Pyoro, une personne connue pour ses fuites, a déclenché des discussions en ligne en taquinant ses followers avec un GIF du Détective Pikachu aimant le café, alors que l’attente du Nintendo Direct de juin atteignait son paroxysme.

L’objectif principal du Nintendo Direct de juin était de donner des informations sur le prochain Pikmin 4 et d’autres jeux qui arriveront sur la plateforme Switch dans le courant de l’année. Plusieurs jeux ont été abordés et révélés, notamment la suite de Détective Pikachu, jusqu’ici connue sous le nom de Détective Pikachu 2 après avoir été annoncée comme étant en développement il y a quelque temps. Une indication qu’il approchait de la fin du développement est apparue sous la forme d’un profil LinkedIn d’un employé de Creatures Inc qui l’a déclaré.

Nintendo a annoncé que Detective Pikachu Returns sera lancé le 6 octobre 2023. Le jeu d’aventure narratif suivra le détective Pikachu à la voix bourrue et son partenaire Tim Goodman alors qu’ils résolvent des événements mystérieux à Ryme City, une société utopique où Pokemon et humains cohabitent harmonieusement. Bien que la vidéo d’annonce ne donne que peu de détails sur l’histoire, il est probable que de nouvelles informations seront communiquées à l’approche de la date de sortie en octobre. La bande-annonce sert principalement à présenter à nouveau Pikachu, son partenaire Tim et la ville de Ryme, apparemment idyllique. Mewtwo fait son apparition vers la fin de la bande-annonce et pourrait jouer un rôle majeur dans l’histoire, mais il ne s’agit là que de pures spéculations.

Watch the New Trailer for Detective Pikachu Returns!

Lire cette vidéo sur YouTube

Certains fans pourraient entendre cette nouvelle et se demander si le film Détective Pikachu aura une suite. Il semblerait qu’une suite soit en préparation, mais à ce jour, aucune annonce officielle n’a été faite. Le film original Détective Pikachu a été bien accueilli par les critiques et les fans, obtenant respectivement 68 % et 79 % sur Rotten Tomatoes. Le film Détective Pikachu est sorti en 2019, l’année suivant la sortie du jeu, mais les fans ne doivent pas s’attendre à ce que l’histoire se répète en ce qui concerne la suite potentielle du film.

Avec cette annonce, les fans de Detective Pikachu n’ont plus à se fier à des annonces d’emploi ou à des profils LinkedIn pour obtenir des informations sur la suite à venir du titre 3DS de 2018. À quelques mois de la sortie du jeu, il est probable que les fans puissent s’attendre à de nouvelles informations assez rapidement.