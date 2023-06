Dévoilement choc : Découvrez l’intrigue bouleversante et les spoilers renversants de Demon Slayer Saison 4 !

Vous êtes à la recherche d’une histoire et d’un spoiler sur la saison 4 de Demon Slayer ? Vous êtes au bon endroit pour en savoir plus. Nous serons plus qu’heureux de vous guider dans la bonne direction de l’histoire et des spoilers de la Saison 4 de Demon Slayer.

L’épisode 11 de la saison 3, qui a été diffusé récemment et qui était le dernier épisode, a fait planter les serveurs de Crunchyroll. Cela a suffi à montrer la popularité de cet anime parmi les téléspectateurs. Les fans sont maintenant curieux de savoir ce qui se passera dans la saison 4 de Demon Slayer.

Il s’agit d’un anime de dark-fantasy qui suit Tanjiro Kamado, un garçon qui a perdu toute sa famille lors d’une attaque de démons, à l’exception de sa jeune sœur Nezuko. Malheureusement, Nezuko, la fille qui a survécu à l’attaque d’un démon, est transformée en démon. C’est là l’intrigue de l’anime : Tanjiro doit trouver un moyen de rendre sa sœur à nouveau humaine. Au cours de son voyage, il se fait de nombreux amis et rencontre des démons.

Demon Slayer a gagné une immense popularité parmi les fans, qui ont apprécié l’expérience de cet anime de premier ordre. Récemment, en 2023, la saison 3 a publié onze épisodes avec une animation de premier ordre et des séquences de combat incroyables. Après le final de la saison 3 de Demon Slayer, les fans se demandent quelle sera la suite de cet anime.

Heureusement, l’anime est basé sur la série complète de mangas du même nom de Koyoharu Gotouge. Nous pouvons prédire ce qu’il faut attendre de la saison 4 de cet anime. Nous vous révélons tout ce que vous devez savoir sur la saison 4 de Demon Slayer ici sur Otakukart, alors prenez votre katana (lame) et commencez à pratiquer vos techniques de respiration.

Résumé de la saison 3 de Demon Slayer

La saison 3 de Demon Slayer se concentre sur une bataille entre deux Harshiras et deux Lunes Supérieures. Après la défaite d’Upper Moon 6, Gyutaro et Daiki, Muzan Kibutsuji, le roi des démons, a rassemblé toutes les Upper Moons dans le Château infini. Il leur annonce la défaite d’Upper Moon 6. Il les avertit de prendre l’affaire au sérieux.

Muzen Kibutsuji charge Gyoko, Lune supérieure 5, de trouver un village d’épéistes et de les éliminer tous. Il ordonne également à Upper Moon 4, Huntengu, d’aider Upper Moon 5 à les éliminer.

L’écran passe de Muzan à Tanjiro Kamado, qui se trouve dans une chambre médicale, dans le coma. Il s’est gravement blessé lors de son dernier combat contre Upper Moon 6. L’épisode suivant montre le rêve de Tanjiro, où il voit Yoriichi Tsugikuni. Après s’être réveillé du coma, Tanjiro voit Tsuyuri et la remercie de s’être occupée de lui.

La véritable histoire de la saison 3 commence lorsque Tanjiro se rend dans un village de forgerons d’épées pour obtenir un nouveau katana. Son katana précédent a été détruit lors du combat contre Upper Moon 6. Il rencontre ensuite Love Hashira, Mitsuri Kanroji, qui lui indique le chemin de la source d’eau chaude. Tanjiro rencontre ensuite Genya, qui est pressé.

Dans le deuxième épisode de la saison 3, intitulé “Yorichi Type Zero”. On peut voir Mist Hashira se battre avec la poupée légendaire, et personne n’a pu la briser jusqu’à présent. On peut également voir les discussions entre Tanjiro et Mist Hashira, Muichiro Tokito.

Demon Slayer Season 4 Preview : Histoire et spoilers ?

Contrairement à la plupart des adaptations animées, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba n’a pas besoin de suivre la source originale car la série manga de Koyoharu Gotouge s’est achevée en 2020 avec 20 volumes magnifiques. Cela signifie que les spoilers seront disponibles pour tous ceux qui souhaitent regarder les futures saisons de cet anime de dark-fantasy, à condition qu’ils suivent le livre.

Nous ne voulons rien vous dévoiler, mais il semble que la quatrième saison adaptera l’arc Hashira Training des chapitres 128 à 136 du manga original.

Nous allons partager ici un synopsis pour les fans qui veulent un petit tease de la saison 4 : “Tanjiro Kamado se rend chez le Stone Hashira, Gyōmei Himejima. Il prévoit de préparer Tanjiro à la future bataille contre les Lunes Supérieures. Zenitsu et Inosuke le rejoignent lors des séances d’entraînement.

Devenir un Hashira, un membre de haut rang du corps des tueurs de démons, est intense et exigeant. Il semble impossible de gagner l’approbation d’Himejima, mais Tanjiro, Zenitsu et Inosuke n’abandonneront pas ! Muzan, le seigneur des démons, poursuit sa quête de Nezuko et Ubuyashiki”. Dans le final de la saison 3, nous avons vu que Nezuko était le premier démon à avoir conquis le Soleil.

Le casting de la saison 4 de Demon Slayer : qui en fait partie ?

Il n’y a pas de problèmes dans les coulisses de cet anime, donc tous les acteurs habituels des versions japonaise et anglaise seront de retour pour la saison 4 de Demon Slayer, y compris :

Zenitsu Agatsuma – Hiro Shimono / Aleks Le (anglais), Tanjiro Kamado – Zach Aguilar (anglais)/ Natsuki Hanae, Nezuko Kamado – Abby Trott (anglais)/ Akari Kitô, Inosuke Hashibira – Bryce, Papenbrook (anglais)/ Yoshitsugu Matsuoka, Giyu Tomioka, Water Hashira – Johnny Yong Bosch (anglais)/ Takahiro Sakurai, Muzan Kibutsuji – Greg Chun (anglais)/ Toshihiko Seki, Mitsuri Kanroji, Love Hashira – Kira Buckland (anglais)/ Kana Hanazawa, Kagaya Ubuyashiki – Matthew Mercer (anglais)/ Toshiyuki Morikawa, Kanae Kocho, Flower Hashira – Bridget Hoffman (anglais)/ Ai Kayano, Tsuguko Kanao Tsuyuri – Brianna Knickerbocker (anglais)/ Reina Ueda, Muichiro Tokito, Mist Hashira – Griffin Burns (anglais)/ Kengo Kawanishi, Genya Shinazugawa – Zeno Robinson (anglais)/Nobuhiko Okamoto.

De nouveaux membres du casting, tels que Gyōmei Himejima, Obanai Iguro, et Sanemi Shinazugawa, seront probablement révélés plus près du détail du lancement lorsque les futurs détails de l’intrigue seront vérifiés.

Date de sortie de la saison 4 de Demon Slayer

La date de sortie de la saison 4 de Demon Slayer n’est pas encore confirmée, mais selon les prévisions, la première aura lieu le 1er août 2024. De plus, la quatrième saison de l’anime pourrait sortir entre juillet 2024 et septembre 2024. Il n’y a pas encore eu de confirmation officielle, les fans doivent donc prendre cette information avec un grain de sel.