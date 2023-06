Diablo 4 : 8 meilleures Builds pour le Sorcier

Le sorcier a le choix entre plusieurs objets uniques puissants. Lequel est le meilleur ?

Certains des objets les plus rares de Diablo 4 sont des Uniques. Cette rareté se traduit par des effets puissants qui facilitent la construction et des affixes qui ne sont pas aléatoires. Si vous avez la chance de mettre la main sur certains des meilleurs objets uniques de Diablo 4, vous serez en mesure de créer des constructions vraiment puissantes, capables de gérer la plupart des contenus de fin de partie.

Les Uniques de sorcier vont de médiocres à fantastiques, et certaines d’entre elles sont largement utilisées dans de nombreuses configurations de fin de partie. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur huit des meilleures Uniques de sorcier de Diablo 4, en présentant leurs propriétés uniques et en les classant en fonction de leur efficacité globale dans le contenu de fin de partie, et ce, dans de nombreux builds différents.

8 Bâton de Lam Esen

Bâton de Lam Esen : Les éclairs chargés transpercent mais infligent [40-30%] de dégâts en moins.

Boulons chargés est une compétence de base solide qui peut infliger des dégâts respectables avec de l’investissement. Cela dit, l’un des principaux inconvénients de cette compétence est son incapacité à éliminer rapidement les groupes d’adds les plus serrés. Le Bâton de Lam Esen vous aide à résoudre ce problème en vous permettant de transpercer les cibles au prix d’une perte de dégâts. Cette pénalité de dégâts est notable et occupe les deux emplacements d’arme, d’où son classement un peu bas dans cette liste, mais la propriété de perforation ajoutée rend les Boulons chargés bien plus efficaces pour éliminer les mobs.

7 Brûlure de givre

Brûlure de givre : Coup de chance : Jusqu’à [15-25%] de chances de geler les ennemis pendant 2 secondes.

Brûlure de givre donne à toutes les compétences une chance de geler les cibles touchées pendant quelques secondes. Cette probabilité est assez élevée pour un coup de chance (25% avec un jet parfait), ce qui en fait un choix solide pour les compétences qui touchent rapidement les cibles, comme Arc de foudre ou Eclats de glace. Geler une cible en soi n’est pas particulièrement utile, mais le sorcier peut gagner des bonus importants de dégâts et de maintien du mana en infligeant des dégâts aux cibles gelées.

Cela est principalement dû aux compétences passives du sorcier. Hoarfrost vous permet d’infliger plus de dégâts aux cibles gelées, et la clé de voûte passive Shatter fait exploser les cibles gelées. Associés aux chances de critique innées de Brûlure de givre et aux affixes de maintien des ressources, ces gants constituent un excellent palliatif pour tous les builds de glace.

6 Étreinte de la mère

Étreinte de la mère : Si une compétence de base touche cinq ennemis ou plus, [20-40%] du mana dépensé est remboursé.

Obtenu en terminant la campagne, l’Étreinte de la mère est un anneau solide pour les sorciers qui ont besoin d’améliorer leur réserve de mana. Si vous touchez cinq ennemis ou plus en lançant une seule compétence de base, une partie du mana que vous avez dépensé vous sera remboursée. C’est une bonne chose pour les constructions qui utilisent Chaîne d’éclairs, Éclats de glace ou Incinération, car ces trois compétences peuvent facilement toucher plusieurs cibles. Il est surclassé par d’autres options de maintien des ressources pour les builds de fin de partie, mais ceux qui accèdent aux derniers paliers mondiaux trouveront cet anneau très utile pour équiper leur personnage.

5 Brais à cœur de glace

Brais cœur de glace : les ennemis qui meurent gelés ont [11-20%] de chances de déclencher une Nova de givre.

Nova de givre est sans doute l’une des meilleures compétences du sorcier, gelant les cibles dans une large zone tout en leur infligeant une vulnérabilité, à condition d’avoir l’augmentation Nova de givre mystique. Cœur de glace Brais vous permet de déclencher cette compétence bien plus souvent, en donnant aux ennemis gelés tués une chance de créer une Nova de givre à l’endroit où ils se trouvent.

Cela vous permet d’enchaîner les Novas de givre si vous continuez à tuer des cibles gelées, ce que vous pouvez commencer à faire en utilisant une Nova de givre et les gants uniques Brûlure de givre. Bien que Brais cœur de glace n’améliore pas votre DPS sur cible unique, il vous permet d’éliminer les Donjons cauchemardesques et l’Enfer beaucoup plus rapidement et en toute sécurité.

4 Pluie de ciel sans étoiles

Pluie de ciel sans étoiles : Chaque compétence de base consécutive réduit le coût en ressources de la compétence de base suivante de [8-12%], jusqu’à 40%.

Si votre construction de sorcier se concentre sur le spam d’une compétence de base, Pluie de ciel étoilé est une Unique que vous devriez envisager d’utiliser. Cet anneau réduit le coût en mana de vos compétences de base pour chaque compétence de base que vous avez récemment lancée, accordant jusqu’à 40% de réduction de coût. Ce bonus s’accumule rapidement et vous permet de spammer des compétences comme Chaîne d’éclairs bien plus souvent.

Comme l’Étreinte de la mère, cet anneau ne suffira pas à lui seul à résoudre les problèmes de mana du Sorcier, mais il peut être d’une grande aide s’il est associé à une autre source de mana. Les builds de glace peuvent l’associer aux passives Brise glaciale et Avalanche, les builds de feu peuvent utiliser la passive Déferlante ardente et l’Aspect flammes engloutissantes, et les builds de foudre peuvent utiliser Énergie crépitante pour restaurer le mana. Associée à l’une de ces sources, la Pluie de ciel sans étoiles permet à votre build de spammer les compétences de base contre les élites et les boss sans trop de problèmes.

3 Poings du destin

Poings du destin : vos attaques infligent aléatoirement de 1% à [200-300%] de leurs dégâts normaux.

Si vous n’êtes pas gêné par la nature RNG de cet objet unique, Poings du destin est un objet étonnamment puissant pour pratiquement tous les builds de Sorcier. Toutes les valeurs de dégâts sont aléatoires, allant de 1 à 300% de la valeur de la compétence. Cela s’applique à toutes les compétences, n’a pas de temps de recharge et est complètement aléatoire.

Cela semble terrible sur le papier, mais un bon jet de cette Unique signifie que vous infligerez en moyenne 140-150% des dégâts normaux de votre compétence. Si votre build n’est pas en mesure d’échelonner les dégâts critiques ou de vulnérabilité, ces gants peuvent remplir une fonction similaire. Sachez toutefois que les dégâts que vous infligerez varieront considérablement, ce qui rend ces gants peu adaptés aux personnages hardcore.

2 Cimier d’Arlequin

Cimier d’Arlequin : Gagne [10-20%] de réduction des dégâts. De plus, vous gagnez +4 rangs à toutes les compétences.

Le célèbre Shako Unique de Diablo 2 est de retour, avec ses affixes remarquables et son emblématique capuchon vert. La version de Diablo 4 du Cimier d’Arlequin confère une résistance innée aux dégâts, bénéficie toujours d’une réduction du temps de recharge et accorde +4 rangs à toutes les compétences de votre classe, à condition que l’objet soit de qualité Ancestrale. Cet objet est idéal pour de nombreux builds de sorciers, car il réduit considérablement le temps de recharge des compétences défensives telles que Téléportation et Nova de givre.

Aussi puissant que cela puisse paraître, le blason d’Arlequin a un inconvénient majeur : il est absurdement rare. Même en difficulté Tourment, la probabilité de faire tomber Shako est incroyablement faible. Il s’agit peut-être du casque le plus puissant de Diablo 4, mais c’est aussi l’un des objets les plus rares du jeu. La bonne nouvelle, c’est que ce casque est agnostique en termes de classes, donc une fois qu’il est tombé pour vous, toutes les classes peuvent l’utiliser.

1 Vêtement de l’infini

Vêtement de l’infini : Après avoir utilisé Téléportation, les ennemis proches sont attirés vers vous et étourdis pendant [2-3] secondes, mais le temps de recharge de Téléportation est augmenté de 20%.

Raiment de l’infini permet aux sorciers de regrouper des cibles en utilisant Téléportation, ce qui a pour effet d’étourdir les ennemis. Bien que cela augmente le temps de recharge de Téléportation, vous pouvez facilement le contrer en obtenant des affixes de rang + sur l’équipement ou en investissant plus de points de compétence dans Téléportation elle-même.

Regrouper des cibles avec Téléportation est absurdement puissant pour la plupart des builds de Sorcier. Vous pouvez utiliser Nova de givre pour geler les cibles et déclencher facilement Fracasser, ou vous pouvez utiliser Flèche d’arc pour réduire considérablement vos temps de recharge grâce à l’augmentation Flèche d’arc étincelante. Les builds Mur de flammes peuvent moins compter sur le déplacement des cibles, et presque toutes les compétences AoE deviennent beaucoup plus efficaces lorsque vous pouvez regrouper les cibles aussi près les unes des autres. Presque toutes les constructions de sorcier de fin de partie utilisent le Raiment of the Infinite, et ce pour de bonnes raisons.