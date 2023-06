Diablo 4 : Que sont les Cadeaux Torturés des Mystères ? (Guide de farmage de l’enfer)

Les Helltides sont de nouveaux événements introduits dans Diablo 4 qui offrent aux joueurs une nouvelle façon de chercher du matériel. Le déluge incessant de démons dans les zones touchées s’accompagne non seulement d’un plus grand potentiel de butin, mais aussi d’une méthode d’exploitation ciblée de l’équipement recherché par les joueurs.

Les cadeaux torturés récompensent les joueurs avec des objets d’un type spécifique lorsqu’ils sont ouverts. Ils sont généralement utiles pour s’équiper en fin de partie dans Diablo 4, mais les joueurs en fin de partie qui veulent tenter d’obtenir le plus d’objets ancestraux possible devront viser quelque chose d’un peu plus spécifique : les Cadeaux torturés des mystères, également connus sous le nom de Coffres des mystères.

Qu’est-ce que les Cadeaux mystérieux torturés ?

Les Cadeaux torturés des Mystères sont des coffres rares et cachés qui n’apparaissent que lorsque les Helltides sont actives. Ils contiennent un assortiment aléatoire d’objets et, comparés à leurs homologues plus courants, ils semblent avoir un meilleur taux de récupération.

Une fois que les joueurs auront atteint le niveau 3 du monde, les Helltides commenceront à apparaître dans tout Sanctuaire. En parcourant ces régions, les joueurs remarqueront que des Cadeaux torturés réguliers sont apparus sur leurs cartes. Il s’agit d’objets ciblés tels que des armes, des accessoires et des pièces d’armure.

Les Cadeaux torturés des Mystères ne sont pas indiqués sur la carte. Ils n’apparaissent que lorsque les joueurs s’approchent suffisamment de leur emplacement. Ils coûtent plus cher à ouvrir et sont beaucoup plus difficiles à trouver que les coffres normaux de l’enfer, mais ils ont tendance à donner un meilleur butin dans l’ensemble.

Heureusement, ces coffres ont plusieurs points d’apparition prédéterminés par région. Lorsqu’un joueur trouve un coffre Cadeau torturé des mystères dans une région, il est probable qu’il s’y trouve à nouveau au début d’une autre Helltide. Il est donc préférable de garder une trace de tous les points d’apparition trouvés par les joueurs pour la postérité.

Comment farmer les Helltides

Tous les coffres de Cadeau torturé exigent que les joueurs dépensent un nombre variable de Cendres aberrantes pour être ouverts. Les cendres tombent aléatoirement des monstres tués ou des âmes damnées qui ont une aura rouge et brumeuse autour d’eux. À titre de référence, tous les coffres mystérieux nécessitent 175 Cindres.

Le meilleur moyen d’obtenir des cendres d’Aberrant est de passer d’une zone d’événement à l’autre dans une région. Les événements publics semblent apparaître plus souvent pendant les Helltides actives, et les joueurs pourront obtenir leurs récompenses habituelles ainsi que des Cendres d’Aberrant en les terminant.

Les événements se produisent également dans des zones prédéterminées par région. Là encore, il est préférable de suivre l’évolution des événements pour ne pas rater les récompenses potentielles.

De plus, davantage de monstres apparaîtront dans les zones de l’enfer. Les repaires de démons et les camps de cannibales ont de fortes chances d’être plus denses que d’habitude, ce qui en fait des endroits idéaux pour rester et tuer. Des cultistes peuvent également être rencontrés sur la carte, et ils invoquent souvent de grands démons qui lâchent des cendres d’Aberrant lorsqu’ils sont tués. Enfin, attendez-vous à voir des tonnes d’élites parcourir le monde, surtout en difficulté élevée.