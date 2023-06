Diablo IV a déjà dépassé les 666 millions de dollars de ventes lors de son lancement

Même pas 5 jours après sa sortie, Blizzard a annoncé que Diablo IV avait déjà dépassé les 666 millions de dollars de ventes directes, ce qui prouve que les résultats sont déjà très positifs pour ce jeu vidéo.

Il ne faut pas oublier que Diablo IV est devenu le jeu le plus vendu de l’histoire de Blizzard. Mais ce n’est pas le seul fait mis en lumière…

276 milliards de démons tués depuis l’accès anticipé : 35 fois la population mondiale.

Les joueurs ont été vaincus plus de 316 millions de fois.

Plus de 5 millions d’entre eux ont été vaincus par le Boucher.

Mais ils ne tombent pas seuls : les joueurs ont fait équipe avec des amis plus de 166

millions de fois.

163 joueurs ont atteint le niveau maximum en mode Hardcore, où les meurtres sont permanents.

À noter que Diablo IV a été le jeu le plus regardé sur Twitch depuis l’accès anticipé entre le 1er et le 9 juin, battant ainsi plusieurs records de Blizzard.

“Au nom de Blizzard, nous tenons à remercier les millions de joueurs du monde entier qui font partie de Diablo IV”, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. “DIV est le résultat de la collaboration de nos incroyables équipes pour créer et soutenir des jeux qui définissent un genre, créent des mondes légendaires et inspirent des souvenirs qui dureront toute une vie. Nous sommes touchés par les réactions que nous avons reçues, nous sommes fiers de l’équipe et nous nous engageons à écouter nos joueurs et à faire en sorte que Diablo continue à dépasser les attentes pour les années à venir.”

Quel est le prix de Diablo IV ?

Si vous souhaitez acheter Diablo IV, voici les différents prix auxquels vous pourrez le trouver.

Prix de Diablo

Édition standard – 69.99 €

Achetez pour ps5

Achetez pour Xbox

Digital Deluxe – 89.99 €

Achetez pour Xbox

Édition ultime – 99,99 €

Achetez pour Xbox