Diablo IV : Il s’agit de la récompense légendaire pour les 1000 premiers joueurs à atteindre le niveau 100 en mode Hardcore

Blizzard offrira un cadeau aux 1000 premiers joueurs qui atteindront le niveau 100 en mode Hardcore.

L’arrivée de Diablo IV étant imminente, Blizzard réfléchit déjà à la manière de récompenser les joueurs qui souhaitent jouer à ce nouveau jeu dès la première minute. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que si vous êtes un utilisateur de PC et que, bien évidemment, vous allez y jouer, nous connaissons déjà la configuration minimale et recommandée pour pouvoir jouer au jeu dans des conditions optimales, alors n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil.

Il s’avère que les 1000 premières personnes qui atteindront le niveau 100 dans le mode le plus extrême du jeu, et qui enverront un Tweet au compte officiel Diablo avec la preuve sur Twitter, recevront leur nom d’utilisateur immortalisé sur l’une des statues de Lilith. Pour vous donner une idée du mode Hardcore, ici si vous mourez, votre personnage sera directement éliminé, c’est-à-dire qu’il disparaîtra à jamais.

Think you can cheat death?

Reach level 100 on hardcore mode and tweet #Diablo4Hardcore with proof to have your username immortalized on a statue of Lilith.

Offer limited to first 1000, restrictions apply: https://t.co/TLWxZwG0aQ

Get started June 1st. pic.twitter.com/pvVLZNPgx8

— Diablo (@Diablo) May 26, 2023