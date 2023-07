Dominez Diablo 4 avec le Guide Ultime du Sorcier de Feu Suprême (Patch 1.0.3) !

Les joueurs qui investissent dans des builds de Feu pour le Sorcier dans Diablo 4 s’attendent à ce qu’ils infligent d’énormes dégâts. Comme les sorciers de givre et de choc ont des debuffs plus connus avec les applications Stun, Chill, Freeze et Vulnerable, on s’attend à ce que le sorcier de feu sacrifie l’utilité pour plus de dégâts.

Diablo 4 a de bonnes nouvelles pour les joueurs qui hésitent à faire un tel compromis. Le meilleur build de sorcier de feu peut immobiliser régulièrement les ennemis pour mieux contrôler les foules. De plus, les builds de Feu ont ce plafond de dégâts élevé dont rêvent les autres builds.

Mis à jour le 19 juillet 2023 par Hodey Johns : Ce guide a été mis à jour pour l’énorme patch de rééquilibrage de la 1.0.3. De nombreux guides sont restés intacts parce que la plupart des compétences ont reçu un simple buff ou nerf numérique pour les aligner sur le reste des compétences du jeu. Ce rééquilibrage s’imposait d’autant plus que les constructions vulnérables sont devenues très puissantes. Cependant, toutes les compétences n’ont pas bénéficié d’une simple amélioration ou d’un simple affaiblissement. Certaines d’entre elles étaient suffisamment importantes pour que l’on change de build, et ce build était l’un d’entre eux. Certains de ces buffs ne concernaient pas les dégâts mais la réduction du temps de recharge ou des ressources, ce qui modifie complètement la rotation des compétences. L’ancien build est peut-être encore meilleur qu’avant, mais ce nouveau guide permet de tirer le meilleur parti de la classe.

Arbre de compétences

Compétences Points Fire Bolt 5 Enhanced Fire Bolt 1 Glinting Fire Bolt 1 Fireball 5 Enhanced Fireball 1 Greater Fireball 1 Glass Cannon 3 Hydra 5 Enhanced Hydra 1 Summoned Hydra 1 Precision Magic 1 Meteor 5 Enhanced Meteor 1 Wizard’s Meteor 1 Firewall 5 Enhanced Firewall 1 Mage’s Firewall 1 Inner Flames 3 Devouring Blaze 3 Crippling Flames 3 Inferno 1 Prime Inferno 1 Supreme Inferno 1 Fiery Surge 3 Endless Pyre 3 Combustion 1

Au niveau maximum et avec toute la renommée accumulée, les joueurs auront 58 points de compétence à investir. En général, les sorciers de feu doivent choisir entre les coups critiques et les dégâts brûlants. Ce build privilégie les dégâts de brûlure, plus réguliers, mais qui peuvent être encore plus explosifs grâce à la Boule de feu supérieure.

En sacrifiant une compétence défensive, les joueurs peuvent obtenir à la fois Mur de feu et Météore, ce qui permet d’accumuler les dégâts de brûlure dans une zone. Flammes paralysantes maintient les ennemis bloqués dans la zone lorsque Météore du sorcier ne les élimine pas. Avec la bonne rotation de compétences, les ennemis d’une zone spécifique ne pourront plus bouger.

Ce n’est un secret pour personne que l’affaiblissement Vulnérable a ruiné l’expérience de nombreux fans, car il semble presque indispensable à chaque classe avec son empilement multiplicatif. Cependant, les dégâts sur la durée de ce build lui permettent d’esquiver les attaques sans perdre de dégâts, ce qui est un avantage non négligeable. De plus, lorsque Vulnérable sera inévitablement réduit, ce build de classe n’aura pas besoin de changer pour être en tête des classements.

Planches Paragon

Board Paragon/Legendary Nodes Glyph Start Elementalist, Elemental Balance Flamefeeder Burning Instinct Burning Instinct, Kindling, Cinders Pyromaniac Searing Heat Pyromancy, Searing Heat, Combustion, Flame-Touched Torch Enchantment Master Enchantment Master, Ruinous, Elementalist, Elemental Balance Unleash Elemental Summoner Conjurer, Keeper of Elements, Elemental Summoner, Swift Conjurer Adept

Les tableaux de parangons et les glyphes peuvent être un peu difficiles à comprendre. Il s’agit d’ajuster les tableaux pour qu’ils s’agencent correctement. Peu de joueurs atteindront le maximum de 200 points de parangon, mais ceux qui y parviendront verront leurs pouvoirs considérablement améliorés.

Lister tous les nœuds serait fastidieux et impossible à lire, mais si les joueurs se déplacent entre les principaux nœuds listés, cela ne devrait pas poser de problème. Assurez-vous d’acheter tous les nœuds de bonus de statut pertinents à l’intérieur des zones de glyphes désignées.

La carte Burning Instinct est clairement conçue pour ce build. Pour en tirer le meilleur parti, assurez-vous de cumuler les dégâts critiques sur l’équipement. Chaleur brûlante encourage les lancers de Boule de feu et de Météore, ce qui sera parfait après qu’un groupe d’adversaires se soit retrouvé coincé dans une boucle d’Immobilisation avec Pare-feu.

Toutes les classes subissant des nerfs, il est plus que jamais essentiel de garder le rythme en choisissant de bons parangons. Il est fantastique de bloquer les ennemis à un seul endroit, mais plus ils restent en vie, plus les autres mobs et boss peuvent se faire frapper. Ces choix se concentrent sur les dégâts et la fin des combats avant qu’ils ne deviennent trop difficiles.

Equipement

Slot Aspect/Piece Helm Harlequin Crest Chest Aspect of Singed Extremities Gloves Aspect of Shattered Stars Pants Protecting Aspect Boots Aspect of Shared Misery Amulet Aspect of Armageddon Ring Aspect of Control Ring Aspect of Shattered Stars Main Hand Staff of Endless Rage Off-Hand N/A

Avec le nouveau système d’aspect, les joueurs ont une grande liberté pour prendre la pièce d’équipement qu’ils trouvent avec les meilleures statistiques et y ajouter l’effet qu’ils préfèrent. L’augmentation de l’efficacité des potions aide un peu, mais ces aspects changent la donne. Notez que certains de ces aspects peuvent être échangés avec d’autres pièces d’équipement ; il n’est pas important de savoir quelle pièce possède quel aspect.

Le Bâton de rage infinie lance deux boules de feu supplémentaires tous les trois lancers. Avec ce build, l’idée est d’accumuler des dégâts brûlants avec les autres compétences, puis de lancer Boule de feu pour obtenir le burst de Grande boule de feu. Comme cette compétence sera lancée par vagues, elle correspond parfaitement à la rotation des compétences.

Enchantements

Boulon de feu

Mur de feu

Les niveaux mondiaux peuvent devenir incontrôlables en termes de difficulté. Heureusement, les enchantements sont un moyen simple de faire face à l’escalade de la difficulté. Peu de constructions sont modifiées comme l’est celle du sorcier de feu grâce à ces améliorations spéciales. Boulon de feu est une augmentation forfaitaire des dégâts de brûlure et de la durée.

Le build est véritablement transformé par l’enchantement Mur de feu. La compétence a désormais une chance de se lancer automatiquement chaque fois que le joueur inflige des dégâts de brûlure. Attendez-vous à ce que cela se produise pratiquement tout le temps lors des rencontres prolongées. Désormais, au lieu de devoir choisir entre l’incantation de Météore et de Mur de feu, les joueurs n’ont plus qu’à s’inquiéter de l’incantation de Météore.