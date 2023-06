Dragon Ball : 13 de ses films d’animation disponibles sur Crunchyroll

Crunchyroll, le site de streaming d’anime, vient de révéler une bonne nouvelle pour les fans de Dragon Ball. Tout au long des mois de juin et de juillet, 13 films d’animation de la série seront ajoutés à leur vaste catalogue.

La première vague de films d’animation Dragon Ball est arrivée le 22 juin, la suivante le 29 juin et enfin, le 6 juillet, ils ajouteront les derniers. Il convient de noter que ceux qui arriveront à cette dernière date ne figureront pas dans le catalogue latino-américain. Il s’agit de The Rise of Freezer et Super : Broly.

Les treize films en question sont la majorité de ceux sortis à l’époque Z. De l’affrontement avec Garlick jr. à Bojack en passant par la trilogie Broly. Les seuls films manquants de cette ère pour les Latinos seraient Battle of Gods et Resurrection of Freezer.

Si vous n’avez rien prévu pour ce week-end et que vous êtes un fan de Dragon Ball, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Dès à présent, vous pouvez regarder les sept premiers films disponibles, qui commencent par Rendez-moi mon Gohan et se terminent par Super Android 13. Lequel regarderez-vous en premier ?

Combien y a-t-il de films Dragon Ball au total ?

Il y a actuellement 21 films d’animation Dragon Ball, ce qui signifie que nous en manquerons huit sur Crunchyroll. C’est parce qu’ils se sont concentrés sur les films de l’ère Z et ont laissé de côté l’original et Super. Il ne faudra probablement pas attendre longtemps avant qu’ils ne les ajoutent au catalogue.

Pour l’anime original, quatre films sont sortis, alors que Super n’en a que deux pour le moment. La raison pour laquelle ils ont décidé de se concentrer sur les films Z est peut-être leur grande popularité parmi les différents publics de l’anime. Quoi qu’il en soit, nous espérons que la collection complète sera bientôt disponible. Aimeriez-vous les avoir tous en un seul endroit ?