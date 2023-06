Dragon Ball montre la réunion de famille la plus inattendue et la plus excitante qui soit

La troisième saison de Super Dragon Ball Heroes, connue sous le nom d’Ultra God Mission et faisant partie de la Saga des Anciens Kaiō du Temps, se poursuit. Son épisode le plus récent, l’épisode 49, est sorti le 10 juin et les fans ne l’ont pas laissé passer.

La bataille contre Demiurga gagne en intensité dans le Tournoi de l’Espace et du Temps. C’est précisément au cours de ce combat phénoménal qu’a lieu une réunion de famille particulière, jamais vue auparavant dans la série principale.

Goku et Vegeta, les plus puissants Z Warriors, décident de fusionner dans Super Dragon Ball Heroes sous la forme de Gogeta pour vaincre ce puissant ennemi.

Le chemin vers cette bataille a été très difficile. D’autant plus qu’ils ont dû faire face aux Warriors in Black.

Ces derniers sont des itérations de héros et de méchants d’autres lignes temporelles. C’est pourquoi Bardock, le père de Goku, est entré en action.

Gohan, le fils du plus puissant Guerrier Z, est également présent. Bardock et Gohan sont tous deux des versions alternatives, mais pour des raisons pratiques, ils sont tout à fait utiles.

C’est ainsi que cette étrange réunion de famille a eu lieu dans Super Dragon Ball Heroes.

Bardock, dans cette bataille contre Vegeta et le Roi Démon de Goku, peut devenir Super Saiyajin 4, tandis que son fils peut faire appel à Ultra Instinct. Gohan, quant à lui, est appelé “Gohan Black”.

