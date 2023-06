EA Games et EA Sports se scindent pour une révolution créative

Pendant longtemps, EA Games et EA Sports ont existé sous la même ombrelle Electronic Arts, l’un se concentrant sur les expériences narratives à un seul joueur et l’autre travaillant sur des titres sportifs tels que FIFA, Madden, F1 et toutes ces bonnes choses. Cependant, EA a annoncé qu’elle allait bientôt procéder à une réorganisation interne massive en scindant EA Games et EA Sports en deux grands studios distincts.

Cette annonce a été communiquée aux employés et publiée sur le site officiel d’EA plus tôt dans la journée. Il a également été révélé qu’EA Games serait rebaptisé EA Entertainment, ce qui suggère que l’entreprise pourrait avoir l’intention de s’aventurer dans d’autres domaines que celui des jeux vidéo. Laura Miele, ancienne directrice de l’exploitation d’EA, occupera le poste de présidente du divertissement, de la technologie et du développement central d’EA Entertainment, qui supervisera des studios tels que Respawn, BioWare, DIC, Full Circle et EA Motive, ainsi que tous les titres sur lesquels ils travaillent.

De son côté, EA Sports conservera Cam Weber et supervisera le développement des très nombreux titres sportifs de l’éditeur. EA Sports continuera à s’occuper de la série F1 nouvellement acquise, du titre EA Sports FC récemment rebaptisé, ainsi que des séries Madden et NHL.

Andrew Wilson, PDG d’EA, a expliqué que cette restructuration avait pour but de permettre à l’éditeur de “responsabiliser” ses équipes créatives, ce qui leur permettra de prendre “des décisions plus rapides et plus pertinentes en matière de développement”. Les deux studios auront également plus de contrôle sur les décisions et les budgets.

“Aujourd’hui, nous annonçons la prochaine étape de notre stratégie en alignant nos studios dans deux organisations qui me sont rattachées – EA Entertainment et EA SPORTS”, explique M. Wilson. “Cette évolution de notre entreprise continue de donner aux dirigeants de nos studios plus de pouvoir créatif et de responsabilité financière pour prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes en matière de développement et de stratégies de mise sur le marché. Ces mesures permettront d’accélérer nos activités, de stimuler la croissance et de créer de la valeur à long terme pour notre personnel, nos joueurs et nos communautés.”

Bien qu’il s’agisse d’un bouleversement important pour Electronic Arts, il est peu probable que cela ait un impact significatif sur la façon dont vous et moi interagissons avec ses jeux. Il est agréable de voir que les deux studios ont plus de contrôle créatif sur leurs propres projets sans se gêner l’un l’autre, et on peut espérer que ce contrôle amélioré se traduira par la qualité des jeux sur lesquels chaque développeur travaille actuellement, mais tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de voir si cette restructuration profitera à EA sur le long terme.