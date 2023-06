Ed Boon fait une annonce fracassante : de nouveaux combattants de l’ère 3D intègrent Mortal Kombat 1 !

En début de semaine, des fuites ont révélé 19 des 24 personnages qui devraient composer le roster de Mortal Kombat 1. Étonnamment, il y a quelques combattants obscurs de l’ère 3D, comme Havik, Reiko, Nitara, Li Mei et Ashrah, mais Ed Boon a confirmé que NetherRealm s’inspire de l’ère 3D, ce qui donne du crédit aux affirmations des auteurs de ces fuites.

“Nous avons des personnages qui représentent l’ère de l’arcade, puis il y a l’ère de Deadly Alliance, Deception, Armageddon“, a déclaré Boon dans une interview accordée à VentureBeat. “Ensuite, il y a l’ère 9, X, 11. Il y aura certainement quelques apparitions surprises de certains personnages de l’ère 3D”.

Havik, Nitara, Lin Mei et Ashrah ont fait leurs débuts dans Deception, tandis que Reiko est apparue dans Mortal Kombat 4, juste avant le début de l’ère 3D. Nous avons également Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Kitana, Mileena et Johnny Cage, pour n’en citer que quelques-uns, tous issus de l’ère de l’arcade. Enfin, des fuites font état de personnages comme Geras, qui est apparu pour la première fois dans MK11. Tout cela concorde avec les déclarations de Boon, qui affirme que le jeu contiendra des personnages issus de toute l’histoire de la série.

Ed Boon a récemment tweeté une photo du line-up de Mortal Kombat 4 avec la légende suivante : “Certains font leur retour dans l’action“. Comme je l’ai dit, Reiko est une ancienne de MK4, ce qui donne encore plus de crédibilité à ce roster. Boon a également déclaré qu’il s’attendait à ce que des personnages fuitent avant leur annonce officielle, ce qui est le cas depuis quelques mois maintenant. Nous ne pouvons évidemment pas dire avec certitude si tous ces personnages seront présents en tant que combattants principaux dans MK1, mais au vu des commentaires et des affirmations de Boon, les étoiles s’alignent.

Les fuites et les commentaires de Boon ne concernent que le roster principal. Nous savons que d’autres favoris des fans, comme Stryker, ont été conservés pour Kameos, qui est une liste secondaire distincte. À propos de la déception éventuelle de voir vos anciens combattants principaux relégués à ce deuxième emplacement, Boon a déclaré : “Je pense que beaucoup de joueurs pensent que si vous voyez un combattant Kameo, c’est qu’il n’est pas dans le roster principal. Par exemple, Scorpion est dans les deux. Sub-Zero est dans les deux. Kung Lao est dans les deux. Les personnages les plus emblématiques sont souvent présents à la fois dans les Kameo et dans le roster principal.

Il est important de souligner l’expression “les plus emblématiques“. Il est peu probable que d’obscurs personnages d’un jeu vieux de 20 ans occupent les deux places, mais le fait de voir des combattants qui auraient autrement été laissés de côté cette fois-ci est tout de même excitant. Qui sait, peut-être que Kameos permettra à Sareena et Blaze de réapparaître.