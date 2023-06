Ed Boon dévoile la liste des joueurs de Mortal Kombat 1

Emoji dragon, oui. Quelqu’un qui n’a pas été vu depuis un moment, check. MK4 Roster, check. Tout porte à croire qu’il s’agit de Jarek.

NetherRealm lèvera enfin le voile sur Mortal Kombat 1 dans deux jours, lors du Summer Game Fest, avec une révélation de gameplay, mais Ed Boon laisse entrevoir encore plus de choses. “Certains reviennent à l’action…”, a-t-il tweeté avec un emoji dragon, en joignant une photo du roster de Mortal Kombat 4.

Les fans ont rapidement repris la citation dans les retweets et les commentaires pour partager tous les personnages qu’ils espèrent voir dans le line-up de Mortal Kombat 1, mais il semble qu’Ed Boon taquine quelqu’un en particulier : Jarek. Il a fait ses débuts dans Mortal Kombat 4, mais n’a été vu dans aucun des jeux NetherRealm. Il est apparu dans un comic MKX et a fait une apparition dans MK11, mais c’est tout.

Some making their way back into action.. 🐉 pic.twitter.com/WtnKOlxmTK

— Ed Boon (@noobde) June 6, 2023