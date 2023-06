Eiichiro Oda fait une pause pour cause de chirurgie oculaire !

La sortie du chapitre 1086 de One Piece est prévue pour très bientôt et juste avant que les spoilers de ce chapitre ne commencent à apparaître, un avis pour les fans, nul autre que l’auteur de One Piece lui-même, a fait savoir aux oreilles des fans que la série ferait une pause après la sortie du chapitre 1086 de One Piece.

Bien que cette pause ait été annoncée soudainement, l’auteur l’a planifiée depuis l’année dernière et ce n’est pas quelque chose qu’il fait sur un coup de tête. Il s’avère qu’Eiichiro Oda souffrait d’astigmatisme et qu’il a finalement décidé de se débarrasser de ce problème. Il aura donc besoin de quatre semaines pour se faire opérer et se rétablir.

Il s’agit certainement d’une affaire énorme et étant donné que One Piece est enfin dans sa phase finale et que l’histoire révèle un mystère après l’autre, les fans s’inquiètent de la santé de l’auteur, cependant, un message de l’auteur lui-même est remonté à la surface pour les fans et nous aimerions vous fournir tous les détails que nous avons concernant la pause.

En plus de cela, nous vous donnerons également des détails sur la sortie du chapitre 1087 de One Piece, qui reviendra après quatre semaines de pause. Nous avons donc décidé de nous plonger dans le vif du sujet. Nous vous présentons ici les dernières mises à jour de l’incroyable série One Piece.

Eiichiro Oda fait une pause en raison d’une opération des yeux ! – Un message de l’auteur

Comme nous l’avons déjà mentionné, la pause de quatre semaines est due au fait que l’auteur doit subir une opération des yeux pour se débarrasser de son astigmatisme. Après la publication du dernier numéro du magazine Shuesia’s Weekly Shonen Jump, il a été annoncé que One Piece ferait une pause de quatre semaines après la publication du chapitre 1086 de One Piece dans le 28e numéro du magazine Shonen Jump.

#ONEPIECE FULL MESSAGE OF EIICHIRO ODA (1 Month Breek) ⤵️ pic.twitter.com/MXqppftX53 — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) June 6, 2023

Cela signifie que le prochain chapitre de One Piece, le chapitre 1087, sera publié dans le 33e numéro du magazine Shonen Jump le mois prochain. L’annonce a été suivie d’un message de l’auteur, qui a voulu faire passer le message aux fans qui s’inquiétaient de cette interruption soudaine.

Dans son message aux fans, Eiichiro Oda commence par s’excuser et explique qu’il a promis aux fans que One Piece était dans la saga finale, mais qu’elle devait s’arrêter pendant un certain temps pour qu’il puisse se faire refaire les yeux. Oda ajoute à cette déclaration qu’il se fait refaire les yeux pour pouvoir tirer des rayons laser.

Le message continue avec Oda s’inquiétant des fans qui s’inquiètent pour lui, même s’il a plaisanté. Il aimerait donc clarifier les détails en annonçant qu’il va se faire opérer des yeux pour se débarrasser d’un haut degré d’astigmatisme. Bien qu’il s’agisse d’une maladie courante avec laquelle les gens vivent jusqu’à la fin, Oda a décidé de se faire opérer et est en pourparlers avec le rédacteur en chef de Shonen Jump depuis l’année dernière.

Cette maladie l’a gêné dans son travail comme l’a déclaré Oda et donc avec l’approbation du rédacteur en chef, Oda va finalement se les faire faire et revenir avec une meilleure vue bientôt et aussi la capacité de tirer des rayons laser avec ses yeux, plaisante Oda. Oda termine son message en s’excusant une fois de plus auprès des fans et en leur demandant de lui accorder plus de temps. Faisons de notre mieux pour soutenir Oda Sensei.

Quand sortira le chapitre 1087 de One Piece ?

Comme indiqué après la pause de quatre semaines, le chapitre 1087 de One Piece sera publié dans le 33e numéro de l’année 2023 du magazine Weekly Shonen Jump, qui sortira le mardi 18 juillet 2023 à minuit, heure japonaise. Vous trouverez ci-dessous les différentes heures de parution ;

États-Unis et Canada (heure du Pacifique) : 07h00 le lundi 17 juillet 2023.

Mexique (heure centrale) : 09h00 le lundi 17 juillet 2023.

États-Unis et Canada (heure de l’Est) : 10h00 le lundi 17 juillet 2023.

Inde (heure normale indienne) : 20h30 le lundi 17 juillet 2023.

France (heure centrale européenne) : 17h00 le lundi 18 juillet 2023

Australie (heure normale australienne) : 02h00 le mardi 18 juillet 2023.

#ONEPIECE1087 One Piece Chapter 1087 Schedule! ▪︎ Confirmed Spoiler will be release starting on July 10 or 11, 2023. ▪︎ Scanlation (Tcb Scans/OpScans) will be on July 12 or 13, 2023. ▪︎ Official release will be on July 18, 2023 (Japan Time). pic.twitter.com/PuAmAh2myX — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) June 6, 2023

Où lire One Piece ?

Les nouveaux chapitres de One Piece sont totalement gratuits pour une durée limitée de trois semaines pour chaque nouveau chapitre sur Viz Media et Manga Plus.