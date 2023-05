Elden Ring : comment obtenir gratuitement le manga sur Amazon Kindle ?

Le jeu vidéo d’Elden Ring est l’un des meilleurs sortis l’année dernière, et après sa sortie, ils ont décidé de l’étendre à travers un manga.

Le titre du manga est Elden Ring : Ōgonki e no Michi, ce qui signifie en Français Road to the Golden Tree (Route vers l’arbre d’or).

Il s’agit d’une création du mangaka Nikiichi Tobita, disponible depuis septembre de l’année dernière.

Le prix du premier volume est de 7,95 € sur Amazon . Cependant, si vous n’avez pas l’argent nécessaire et que vous possédez un appareil Kindle, vous pouvez économiser ce que nous avons mentionné plus haut.

Tout cela parce que c’est… complètement gratuit ! Vous pouvez actuellement obtenir du premier au neuvième chapitre du manga d’Elden Ring.

Les chapitres sont disponibles par paire, sauf le dernier. C’est un excellent moyen de lire toute l’histoire en une seule fois.

Et surtout, c’est tout à fait légal. Si vous l’aimez, vous pouvez acheter Elden Ring : Road to the Golden Tree en version imprimée.

De quoi parle cette histoire ? Le synopsis indique que les Terres du Milieu sont en conflit permanent à cause de la fragmentation de l’Anneau d’Elden.

Au milieu des batailles sanglantes et du chaos, un blighty apparaît, qui ne sait pas ce qu’il fait là.

Pour ce malheureux, il faut maintenant suivre la Guidance de la Grâce et devenir le Seigneur d’Elden. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Heureusement qu’il a été choisi par le destrier spectral Torrent et qu’il est protégé par la jeune fille Melina.

Tous deux l’aideront à accomplir ce périlleux voyage. Et ce sera essentiel, car ce futur seigneur ne semble ni très intelligent, ni très courageux. Il doute lui-même d’être digne de participer à cette mission.

Tobita s’est emparé d’Elden Ring pour créer une histoire non seulement intéressante mais aussi amusante. Au fil des pages de ce manga, ceux qui ont joué au jeu de FromSoftware verront défiler ses personnages.

C’est une excellente façon d’étendre l’héritage de ce titre qui reste l’une des meilleures créations du studio. Alors si vous avez un Kindle à portée de main, c’est une bonne idée de vous procurer cette histoire divertissante.