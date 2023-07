Elden Ring révèle les notes de patch de la mise à jour 1.10

Le développeur FromSoftware a partagé les notes de patch pour la mise à jour 1.10 d’Elden Ring, détaillant tous les changements apportés au jeu. Elden Ring est l’un des jeux les mieux notés de ces dernières années, et il a également remporté plusieurs prix du jeu de l’année à la fin de l’année 2022.

Depuis son lancement, FromSoftware a publié plusieurs mises à jour pour Elden Ring qui apportent des changements notables au titre. La plupart de ces patchs corrigent des bugs dans Elden Ring, tout en apportant des modifications d’équilibrage et des améliorations de la qualité de vie. La mise à jour 1.10 d’Elden Ring est désormais disponible et apporte de nouvelles améliorations à l’expérience utilisateur globale.

Les notes de patch de la mise à jour 1.10 de l’Anneau d’Elden listent une variété de changements, avec des sections spécifiques dédiées à la composante JcJ et aux ajustements d’équilibrage. Les améliorations JcJ incluent l’augmentation des dégâts d’équilibre de toutes les armes et de certains sorts, ainsi que l’extension des angles de coups critiques. La nouvelle mise à jour réduit la fenêtre d’invulnérabilité des compétences Pas rapide et Pas de limier dans l’Anneau d’Elden, tout en diminuant la réduction des dégâts accordée par certaines capacités. Les fans doivent noter que ces changements sont exclusifs à la composante JcJ de l’Anneau d’Elden et n’affectent pas le jeu en solo ou en coopération.

ELDEN RING update 1.10 is now available. Full patch notes can be viewed here: https://t.co/KzYPMviXvj Please apply this patch to continue playing #ELDENRING online. pic.twitter.com/nzPvyWD5Vn — ELDEN RING (@ELDENRING) July 27, 2023

Pour en venir à la section sur les ajustements généraux de l’équilibre, le patch 1.10 de l’Anneau d’Elden augmente les dégâts des coups critiques, tout en réduisant le temps de récupération après avoir manqué une attaque critique. Il augmente également les dégâts d’équilibre des coups qui réussissent après avoir manqué un coup critique. Enfin, cette mise à jour corrige certains bugs de l’Anneau d’Elden, notamment un problème qui empêchait certains sorts et incantations d’infliger des dégâts dans certaines conditions. Dans l’ensemble, il semble que la mise à jour 1.10 vise principalement à modifier l’équilibre du JcJ et à corriger quelques bugs.

FromSoftware a publié plusieurs mises à jour massives pour Elden Ring depuis sa sortie, et certains de ces correctifs ont également ajouté de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la mise à jour Colosseum pour Elden Ring a permis aux joueurs de s’engager dans des combats JcJ à l’intérieur d’une arène, tout en leur donnant la possibilité de modifier certaines conditions de combat. Il sera intéressant de voir si d’autres fonctionnalités seront ajoutées à Elden Ring dans le cadre de mises à jour gratuites, mais l’équipe de développement les réserve probablement pour le prochain DLC.

L’anneau d’Elden devrait bénéficier d’une extension intitulée Shadow of the Erdtree, mais on n’en sait pas beaucoup plus sur ce DLC pour le moment. Une rumeur récente suggère que Shadow of the Erdtree sera l’équivalent de deux DLC, mais les fans doivent attendre que FromSoftware partage plus d’informations sur l’extension.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.10 de Elden Ring

Ajustements d’équilibre exclusifs au JcJ

Les ajustements de cette section n’affectent pas le jeu en solo ou en coopération.

Augmentation des dégâts d’assurance de toutes les armes et de certains sorts et incantations.

Augmentation de l’assurance lors de l’attaque avec certaines compétences, certains sorts, certaines incantations et certains types d’attaques d’armes qui génèrent de l’assurance.

Réduction des dégâts lors de l’exécution d’attaques avec certaines compétences, sorts et incantations et certains types d’attaques d’armes qui génèrent de l’assurance.

Les angles des coups critiques ont été étendus.

Diminution de la fenêtre d’invulnérabilité des compétences Pas rapide et Pas de chien.

Diminution de la réduction des dégâts accordée par certaines compétences, incantations et objets.

Ajustements généraux de l’équilibre

Augmentation des dégâts des coups critiques.

Diminution du temps de récupération après un coup critique manqué.

Augmentation des dégâts d’équilibre des attaques qui se produisent après avoir manqué un coup critique.

Corrections de bugs et autres changements