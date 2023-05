Les Enquêtes de Morse saison 9 épisode 3 “Sorties de scène” : un adieu définitif à la série

Attention, cet article contient quelques spoilers sur “Sorties de scène”, l’épisode 3 de la saison 9 des Enquêtes de Morse diffusé ce dimanche 21 mai 2023 à 21h10 sur France 3.

Cet épisode 3 de la saison 9 sera le dernier de la série. En effet, il n’y aura pas de saison 10 des Enquêtes de Morse. Après plus de 10 ans sur le petit écran, Endeavour Morse tire sa révérence.

Avec une mise en scène funèbre et une évocation de la mort, le final des Enquêtes de Morse laissait présager une tragédie, mais il s’est ensuite achevé avec un soin miséricordieux. Ses personnages ont été expédiés comme un parent affectueux qui met au lit son enfant préféré. Tous ont survécu et sont partis en nous rassurant sur leur avenir. Reginald Bright, le Docteur Max DeBryn, Dorothea Frazil, Jim Strange, Peter Jakes et les Thursday (Win, Joan et Sam) ont généreusement quitté la scène pour aller vers le soleil dans une fin pleine d’émotion.

Tous ont survécu. Mais l’ont-ils fait ? Le seul personnage dont nous savions qu’il devait vivre après le générique de fin a été, d’une manière énigmatique qui sied à cette série ludique, peut-être sa seule victime. Pendant tout ce temps, nous avons accumulé les nombreux et fréquents présages de la mort de Fred, oubliant que cette fin était toujours destinée à tuer symboliquement quelqu’un d’autre – Endeavour, pour laisser derrière lui Morse. Rien que Morse. C’est peut-être ce que signifient le coup de feu dans le cimetière, le requiem choral et les deux Jags qui se croisent sur le pont. Il y avait toujours deux hommes : Endeavour et Morse. L’un devait quitter la scène pour que l’autre puisse y entrer.

Sans tomber dans la lourdeur ou la complaisance, la fin a également souligné sa propre fictionnalité avec l’épilogue de La Tempête magnifiquement lu par Anton Lesser et le montage qui l’accompagne. Du titre de la mise en scène “Sorties de scène” au baiser de la séquence de rêve, en passant par le mariage fonctionnant comme une sorte de lever de rideau pour nos favoris, ce final a reconnu qu’Endeavour a toujours joué dans la boîte à jouets de quelqu’un d’autre, et lui a rendu un hommage élégant.

En ce qui concerne le baiser de la séquence de rêve, je vous remercie. C’est de la pure indulgence, et c’est très apprécié. Si nous étions en 1987, l’année où l’Inspecteur Morse a commencé, ce moment sur la cassette VHS serait usé jusqu’à la corde par les retours en arrière et les relectures dans les lecteurs vidéo de tout le pays.

Nous ne devons pas nous inquiéter pour Joan, a dit le final. Elle a fait son choix et ce n’était pas la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Chaque apparition de Jim Strange dans l’épisode témoigne de son adoration et de sa gentillesse. Il a même offert à Joan une porte de sortie, et lorsqu’elle l’a refusée, elle aurait tout aussi bien pu se tourner vers la caméra pour dire qu’elle n’était jamais plus sûre de rien qu’en l’épousant. Nous savons que Jim Strange fera passer Joan avant le travail, ce qu’Endeavour n’aurait jamais pu faire.

Et pourtant, le mal est là. Morse se tient seul, l’intrus, et la regarde partir.

Et tout cela n’aurait eu aucun sens sans la performance de Shaun Evans. Il est remarquable dans ce rôle depuis si longtemps que cela va sans dire, mais si ce n’est pas le moment de le dire, alors quand ? Le talent de Shaun Evans réside dans les détails, dans sa posture légèrement en retrait – tête baissée, mains jointes dans le dos. C’est dans le visage – le sourire qui n’atteint pas les yeux, le tempérament colérique et la vulnérabilité à peine dissimulée. C’est dans la voix – une précipitation de mots lorsqu’il est sûr d’avoir raison, un débit hésitant et avalé pour tout ce qui est vraiment important, et une retraite derrière la citation pour tout ce qui est vraiment, vraiment important. Combiné aux mots de Russell Lewis et à la partition de Matthew Slater ? Cela donne quelque chose de suprême.

En parlant de suprématie, mesdames et messieurs : Roger Allam. Faites votre choix de moments à envoyer au comité des Bafta – maudissant la menace qui pèse sur ce qu’il aime, frappant cruellement Morse à son retour du bar de motards, sa gratitude étouffée lorsqu’on lui rend ses économies… Allam est à la hauteur des meilleurs d’entre eux. La perte de l’inspecteur Thursday le dimanche soir sera ressentie.

En fait, c’était la fin de Fred. Il était la cible de l’inspecteur Lott, et ce depuis que Fred avait chassé Lott d’Oxford pour corruption dans le pilote des Enquêtes de Morse en 2012. Charlie Thursday n’a pas perdu les économies de son frère dans un mauvais investissement dans la série 5, il a été forcé de se débarrasser de l’argent pour que Lott et ses copains corrompus de la brigade des mœurs et de la brigade des stupéfiants aient un moyen de pression sur Fred en cas de besoin. Lott, comme ACC Deare, faisait partie de Blenheim Vale, exploitant ses enfants pour des hommes puissants tout en utilisant le site abandonné comme son cimetière personnel. Grâce au gang de motards, il y a maintenant un cadavre de plus sur le site, et bon débarras.

L’histoire de Fred montre jusqu’où un homme est prêt à aller pour protéger sa famille. Bien plus loin que Carshall Newtown, il s’avère que l’histoire de Fred montre jusqu’où un homme peut aller pour protéger sa famille. La raclée que Fred a infligée au goujat de Joan à Leamington dans la série 4 en était une indication, le couteau qu’il a planté dans l’agresseur potentiel de Sam en était une autre. Aujourd’hui, les motards veulent le sang de Sam, et les Thursdays (sans la nouvelle Mme Strange) doivent se battre. C’est ce qui explique l’absence de Fred dans la vie ultérieure de Morse. Il ne s’agit pas d’une mort ou d’une trahison, mais d’une nécessité et d’un secret à garder.

On peut compter sur Morse pour cela. Non seulement il a gardé secret le traumatisme de l’enfance de DS Jakes, mais pour le bien de Fred, il ne lui a pas dit que le motard qu’il avait poignardé était Peter Williams, le garçon dont ils avaient cherché le corps à Blenheim Vale. Peter n’avait pas été tué, mais échangé, et il avait grandi pour devenir un tueur violent.

La révélation que Raymond Kennett, alias Tomohawk, a commencé sa vie sous le nom de Peter Williams a compliqué l’idée que nous nous faisions de Fred en tant que héros. Lorsque nous ne sommes motivés que par la protection des nôtres, nous donnons rarement le meilleur de nous-mêmes, comme l’illustre à l’extrême le tueur en série raciste et homophobe du final. Après l’éviscération en règle du Bullingdon Club dans le deuxième épisode, “Sorties de scène” a semblé tracer une ligne droite entre les vociférations bigotes de Bingley au sujet de l’Acte des Communautés européennes de 1972 et les opinions similaires exprimées après 2016. Le fait que Les Enquêtes de Morse se déroule il y a 50 ans ne l’a jamais empêché d’être un drame sur l’état de la nation en plus d’une série policière.

Bien qu’intelligente et divertissante, l’affaire de la semaine n’était qu’une simple occupation pendant que les choses sérieuses se déroulaient. Non pas Jakes, Lott et Blenheim Vale, qui ont fait l’objet d’une intrigue soignée bien qu’un peu superficielle, mais nos adieux.

Le temps d’antenne a été épargné pour des moments agréables, de la petite scène de maquillage entre Joan et sa mère après les mots durs de Win dans le final de la saison 8, à l’apparition du sandwich “Wednesday Special” (vous nous avez encore battus, Russell, nous ne le saurons jamais), la confirmation que Brenda Lewis était bien une parente de Robbie Lewis, ainsi que les clins d’œil visuels au final de l’inspecteur Morse dans l’effondrement de la pelouse du Lonsdale College de Fred, le requiem de “The Remorseful Day” et le retour des yeux de John Thaw dans le rétroviseur. Une mise en scène élégante de Kate Saxon, qui a été accueillie avec reconnaissance.

Enchaînant les tragédies, mais nous surprenant par sa clémence, Les Enquêtes de Morse nous a fait des adieux généreux. C’est tout ? Malheureusement, c’est tout.

