Envole-moi : Victor Belmondo illumine cette histoire vraie ce soir sur France 2

Dans le paysage cinématographique français, le nom de Belmondo est synonyme de légende. Ce soir, c’est une nouvelle génération de la famille qui prend la lumière sur France 2. Victor Belmondo, petit-fils de l’icône du cinéma Jean-Paul Belmondo, offre une performance mémorable dans le film “Envole-moi”.

Cette œuvre dirigée par Christophe Barratier, réalisateur renommé pour son film “Les Choristes”, met à l’honneur le jeune acteur en lui confiant un rôle principal. Retour sur le parcours d’un comédien plein de promesses et les raisons de ne pas manquer cette comédie inspirante.

Qui est Victor Belmondo ?

S’il porte fièrement le nom de son illustre grand-père, Jean-Paul Belmondo, Victor Belmondo est loin de se reposer sur cette gloire familiale. Passionné de cinéma depuis sa plus tendre enfance, il s’est d’abord formé en tant que scénariste avant de franchir la caméra en 2015. Sa première apparition s’est faite dans la comédie dramatique “La Vie très privée de Monsieur Sim”, portée par Jean-Pierre Bacri.

De rôles secondaires en rôles secondaires dans des longs métrages tels que “All Inclusive”, “Mon Bébé”, “Versus” et “Vous êtes jeunes, vous êtes beaux”, Victor Belmondo a su faire preuve de sa capacité à se démarquer et à gagner en notoriété.

Un jeune talent issu d’une illustre lignée cinématographique

En 2020, Victor Belmondo obtient enfin son premier grand rôle dans “Envole-moi” de Christophe Barratier, connu pour le succès des Choristes. Le film, inspiré d’une histoire vraie, est un concentré d’émotions et d’optimisme. Il nous raconte l’histoire de Thomas, un jeune fêtard qui voit sa vie bouleversée lorsque son père médecin l’oblige à prendre soin de Marcus, un garçon de 12 ans atteint d’une maladie grave.

Envole-moi - Bande annonce officielle HD

C’est dans ce rôle que le jeune acteur a véritablement pu exprimer toute l’étendue de son talent. A propos de sa prestation, Christophe Barratier a confié :

“Ce garçon est très professionnel. (…) Hormis un air de famille évident, il tient aussi de son grand-père une grâce, un côté élancé, presque élastique, une attitude apparemment nonchalante, sans jamais pourtant verser dans le mimétisme”.

Après “Envole-moi”, une carrière prometteuse

Depuis “Envole-moi”, Victor Belmondo n’a pas chômé. Il a été à l’affiche de deux mini-séries, “Notre-Dame la Part du Feu” et “Bardot”, et a joué dans le film “Arrête avec tes mensonges” aux côtés de Guillaume de Tonquédec. Autant de rôles qui soulignent son potentiel et confirment son talent.

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir “Envole-moi” et la prestation de Victor Belmondo, rendez-vous ce soir sur France 2 à 21h10. Un feel good movie à ne pas manquer !