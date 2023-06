Événement à ne pas manquer : la date et l’heure du programme spécial de Genshin Impact 3.8 dévoilées avec enthousiasme !

Les comptes officiels de médias sociaux de Genshin Impact ont confirmé la date et l’heure d’arrivée du programme spécial de la mise à jour 3.8. Avant l’arrivée de chaque nouvelle mise à jour, le développeur HoYoverse organise généralement un événement en direct qui révèle la plupart des contenus à venir, notamment les nouveaux personnages, les nouvelles armes ou les nouveaux événements.

La mise à jour 3.7 de Genshin Impact n’a introduit qu’un seul nouveau personnage, Kirara, qui a été présenté dans le premier cycle de bannières. La version 3.8 devrait être la dernière mise à jour avant l’arrivée de la prochaine région majeure, et de récentes rumeurs ont révélé qu’elle serait riche en nouveaux contenus.

Le compte Twitter officiel de Genshin Impact a révélé la date et l’heure exactes de la diffusion en direct du programme spécial pour la mise à jour 3.8. Selon le message, l’événement débutera le 23 juin à 10h00 . Le live stream donnera probablement plus de détails sur la région à venir qui a fait l’objet de rumeurs au cours des deux dernières semaines. Il s’agira d’une région limitée qui accueillera un événement similaire à l’événement annuel Golden Apple Archipelago. Jusqu’à présent, l’événement GAA a été présenté dans les mises à jour 1.6 et 2.8, qui étaient les dernières mises à jour avant l’arrivée d’une nouvelle région majeure, à l’époque Inazuma et Sumeru. Cet événement sur le thème de l’été est considéré par beaucoup comme un contenu de remplissage car il n’est pas lié à l’intrigue principale de Genshin Impact.

Dear Travelers,

It's announcement time! The special program for Genshin Impact's new version will premiere on the official Twitch channel on 6/23/2023 at 08:00 AM (UTC-4)!

>>>https://t.co/xo4YDsKpRF

This special program will feature juicy details about new game content and… pic.twitter.com/E9HZn9Hl2S

— Genshin Impact (@GenshinImpact) June 21, 2023