Exclusivité : Tout ce qu’il Faut Savoir sur la Nouvelle Switch OLED !

Un nouveau modèle OLED de Nintendo Switch sur le thème de Mario est à l’horizon, a déclaré un initié bien connu de l’industrie, en plus de divulguer son nom et sa fenêtre de sortie, entre autres détails. Nintendo a déjà lancé un bundle Switch sur le thème de Mario en mars dernier, bien que ce produit ne comprenait que l’édition de base de la console.

La variante la plus chère de la console hybride de Nintendo a eu droit à trois éditions distinctes depuis ses débuts fin 2021. La première édition spéciale Switch OLED de ce type était basée sur Splatoon 3, après avoir été suivie par des modèles thématisés d’après Pokemon Scarlet et Violet et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

La quatrième variante de la console aura pour thème Mario, rapporte Billbil-kun, un initié de l’industrie, qui ajoute que l’appareil sera commercialisé sous le nom de Nintendo Switch OLED Model – Mario Red Edition. La console portable serait livrée avec des Joy-Cons rouges dans la teinte classique Neon Red, ainsi qu’une station d’accueil assortie. Elle pourrait également avoir des accents rouges sur certains de ses éléments saillants tels que les boutons de contrôle du volume, selon la même source. Nintendo aurait l’intention de commercialiser le nouveau modèle Switch OLED “avant le mois d’octobre”. Avec le mois d’août qui s’achève, cela laisse septembre 2023 comme fenêtre de sortie la plus probable.

Sa révélation effective pourrait même intervenir plus tôt, notamment parce qu’un Nintendo Direct est prévu le 31 août. Le géant japonais du jeu vidéo a déclaré que sa prochaine émission serait consacrée à Super Mario Bros. Wonder, de sorte qu’une annonce de modèle de Switch pourrait certainement être envisagée. La fenêtre de sortie présumée de la console en septembre correspond également aux antécédents de Nintendo en matière d’édition spéciale de modèles Switch OLED, qui ont tous été commercialisés environ un mois avant les jeux auxquels ils étaient associés. Pour plus de clarté, Super Mario Bros. Wonder se lance le 20 octobre.

En termes de prix, Billbil-kun rapporte que l’édition Mario Red de la console sera vendue au détail à 349,99 € en Europe. Ce prix correspond à celui du modèle OLED classique et devrait s’élever à 349,99 dollars aux États-Unis. La nouvelle variante de la console sera vraisemblablement disponible à l’international, comme ce fut le cas pour toutes les éditions spéciales existantes de la Switch OLED.

En ce qui concerne la véracité de cette fuite, Billbil-kun a des antécédents extrêmement cohérents en matière de fuites de matériel et de jeux vidéo, ce qui rend probable que ce nouveau modèle de Switch soit effectivement à l’horizon. L’appareil qui fait l’objet de la rumeur devrait faire ses débuts en tant que troisième offre Switch sur le thème de Mario en 2023 ; outre le pack susmentionné comprenant la variante de base de la console, Nintendo a également publié un pack similaire contenant un modèle Switch OLED blanc avec des accessoires Mario dans le cadre de ses dernières célébrations de la Journée du 10 mars.