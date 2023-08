Explosions de Révélations : Le Chapitre 4 de la Saison 4 de Fortnite Dévoilé !

Nous sommes à quelques jours de la mise à jour du chapitre 4 de la saison 4 de Fortnite, et comme le veut la tradition, diverses fuites ont commencé à apparaître. Nous avons donc compilé une liste complète des fuites les plus importantes que nous avons trouvées jusqu’à présent autour du chapitre 4 de la saison 4 de Fortnite.

Fuites du chapitre 4 de la saison 4 de Fortnite

Thème du casse

Selon certaines fuites, la prochaine saison sera axée sur le thème du casse. Elle devrait introduire une carte avec des caméras de surveillance, des gardes vigilants, des coffres sécurisés et une équipe de voleurs chevronnés. Il est intéressant de noter que ce nouveau lieu pourrait s’inspirer de la série Money Heist diffusée sur Netflix, qui devrait également collaborer avec Fortnite dans un avenir proche.

Fortnite's entire Twitter profile has now been updated with the Chapter 4 – Season 4 theme. pic.twitter.com/Ld7bNv2d0Q — Shiina (@ShiinaBR) August 18, 2023

Croisement avec Lego

En outre, l’un des points forts de cette saison sera une collaboration avec LEGO. Les joueurs auront la possibilité de construire leurs cartes à l’aide de blocs LEGO dans le mode UEFN (Ultimate Epic Fortnite).

Fortnite’s having a LEGO Season? 👀 pic.twitter.com/r69cybsXKg — Ares Zeven (@ZevenFortnite) August 13, 2023

Événement en direct de la saison 4

Le coup d’envoi de la saison 4 est prévu pour le 25 août 2023, aux alentours de 4 AM PT / 7 AM ET / 12 PM BST. Bien qu’il puisse y avoir un temps d’arrêt pendant la transition entre les saisons, aucun événement en direct n’est prévu pour la fin de la saison 3.

Tours de radio

Une source fiable a récemment découvert que la saison 4 de Fortnite apportera un ajout intriguant sous la forme d’un tout nouveau point de repère sur sa carte. Dans Fortnite Chapitre 4, Saison 4, il pourrait y avoir une tour radio qui ressemble à celle qui se trouve sur une île dans le chapitre 2.