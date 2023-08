Explosive Révélation de Oda : Le Futur Arc Post-Egghead de One Piece Révélé !

L’arc Egghead Island de One Piece est actuellement dans sa phase la plus intense puisque l’Incident Egghead, qu’Oda a teasé depuis un certain temps, est enfin en cours. Cela signifie également que l’arc se dirige vers sa fin et dès que cette guerre sera terminée, les fans verront les Pirates Chapeaux de Paille quitter l’île d’Egghead pour se diriger vers une toute nouvelle destination. Les Chapeaux de paille sont sur l’île d’Egghead depuis longtemps.

La grande majorité des fans s’attendait à ce que cet arc soit beaucoup plus court qu’il ne l’a été. De plus, comme il reste encore beaucoup de choses à faire, les fans devraient s’attendre à ce que Egghead se poursuive pendant quelques mois, au minimum. Cependant, Oda a déjà laissé entrevoir ce que sera le prochain arc à partir de maintenant, ce qui rend les fans très enthousiastes.

L’actualité d’Egghead

Sur l’île de Tête d’Œuf, les choses semblent bien sombres pour les Pirates au Chapeau de Paille. Comme les fans le savent peut-être, ils sont actuellement assiégés par la Marine. L’île est actuellement entourée de 100 navires de toutes tailles, dont 20 navires de guerre, qui sont incroyablement difficiles à combattre. À bord de ces 20 navires de guerre se trouvent neuf vice-amiraux, dont le vice-amiral Doll et le vice-amiral Doberman. Et surtout, l’opération est dirigée par l’amiral Kizaru, l’une des trois forces les plus puissantes du gouvernement mondial. Pour ne rien arranger, Saint Jaygarcia Saturn, l’un des Cinq Sages, est également présent sur l’un des cuirassés, ce qui ne fait qu’empirer les choses pour les Pirates du Chapeau de Paille.

Dans le chapitre précédent, on a vu Kizaru se frayer un chemin jusqu’à l’île. Il se trouve actuellement sur le Fabriophase Sentomaru en train de combattre. Étant donné qu’il a un corps léger, Kizaru peut facilement entrer dans le labophase également et cela va certainement se produire très bientôt. Dès qu’il a fait son choix, Sentomaru a ordonné aux Pacifista de commencer à tirer, ce qui signifie que la guerre des têtes d’œuf a officiellement commencé. Alors que les Chapeaux de paille prévoyaient de s’échapper en toute sécurité, ils vont maintenant devoir se battre, car Kizaru va tout simplement entrer dans le laboratoire avant que Vegapunk ne parvienne à déchiffrer le code. Cependant, dès que le combat sera terminé, les Pirates au chapeau de paille se dirigeront vers une nouvelle île, dont le nom a déjà été donné dans le chapitre précédent.

L’arc suivant après l’île d’Egghead

Dans le chapitre 1090 de One Piece, Vegapunk s’est entretenu avec Nami et tous deux ont parlé de l’acclimatation des Logpose à l’île sur laquelle ils se trouvent actuellement. D’après ce qu’il semble, cela va prendre plus de temps, mais ils peuvent toujours suivre les deux autres itinéraires proposés par la pose. C’est celui qui se trouve au nord-est de l’île d’Egghead qu’ils finissent par choisir et, selon Vegapunk, il s’agit d’Elbaf. Les fans savent qu’Elbaf a une importance considérable dans One Piece et qu’il s’agit du prochain arc majeur après Wano.

Cet arc est également celui qui a été le plus longtemps annoncé dans One Piece, ayant été mentionné pour la première fois dans Little Garden, peu après l’entrée des Straw Hat Pirates dans Grand Line. Après des décennies d’attente, les fans ont enfin Elbaf sous les yeux, mais pour y parvenir, l’équipage doit détruire ce qui se trouve actuellement devant lui. Le plan des Pirates du Chapeau de Paille est de rejoindre leur navire sain et sauf et pendant ce temps, Vegapunk fera de son mieux pour déchiffrer le code du Dôme de la Frontière. Dès que cela sera fait, tout le monde pourra monter à bord du Sunny et Vegaforce les fera voler au-dessus de l’île. Dès qu’ils commenceront à quitter la zone climatique de l’île, Vegaforce sera inefficace et c’est à ce moment-là que Franky utilisera Coup De Burst, et volera 1 km tout droit, loin de la Marine et de l’emprise du puissant Amiral.

Les fans doivent cependant savoir que les plans ne fonctionnent presque jamais dans One Piece et que les choses ne seront pas aussi simples pour eux. C’est d’autant plus vrai que Kizaru est déjà sur l’île et qu’il peut facilement se frayer un chemin jusqu’au laboratoire. De plus, avec la façon dont Oda a teasé l’incident Egghead, il est tout simplement impossible que les Straw Hats s’échappent et évitent une confrontation majeure avec la Navy. Une guerre à grande échelle va se dérouler ici, étant donné qu’Oda a mentionné que le résultat de cet événement sera catastrophique et digne de secouer le monde jusqu’à son cœur. Avant que l’équipage n’arrive à Elbaf, il semble donc qu’il ait beaucoup de choses à gérer.

Les principaux points de l’intrigue d’Elbaf

Une fois que les Pirates au chapeau de paille se seront occupés de la Marine et qu’ils auront réussi à mettre le cap sur Elbaf, les fans auront beaucoup à attendre de cet arc. Les fans ont déjà vu un peu d’Elbaf à travers Big Mom et, plus récemment, à travers Kid. Lorsque l’élite de la Pire Génération a décidé d’affronter Shanks, les fans ont appris qu’Elbaf était la terre de guerre. Avant cela, Big Mom a clairement indiqué qu’Elbaf possédait l’armée la plus puissante du monde et que, pour cette raison, les fans pouvaient s’attendre à beaucoup de choses.

Un pays aussi puissant qu’Elbaf va certainement être rempli de mystères et, en même temps, de puissants alliés et adversaires pour Luffy et les Pirates au chapeau de paille. Les fans savent déjà que cet arc revêt une grande importance pour quelques personnages choisis parmi les Straw Hat Pirates. Bien qu’Oda se concentrera certainement sur chacun d’entre eux, Usopp, Robin et Luffy seront au cœur de l’événement d’Elbaf.

Usopp est obsédé par l’idée d’Elbaf depuis que l’équipage a posé le pied sur Little Garden. Il veut devenir un grand guerrier comme les géants qui y vivent et, en même temps, devenir aussi courageux qu’eux. Il a même mentionné une fois qu’il aimerait mourir comme un fier guerrier d’Elbaf et il est clair qu’il sera très important dans cet arc. Quant à Robin, elle rencontrera Saul une fois de plus. Les fans n’ont découvert que récemment que Saul est bien vivant et qu’il vit actuellement à Elbaf, d’où il est originaire. Saul a également emporté la totalité de la bibliothèque d’Ohara avec lui à Elbaf, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup à découvrir pour les fans sur cette île. Peut-être que le dernier ponéglyphe de la route, qui est lié à l’homme à la cicatrice brûlée, interviendra également dans l’arc Elbaf.

Quant à Luffy, il fera un pas de plus pour devenir le roi des pirates dans cet arc, car il affrontera probablement Shanks, que les fans ont récemment vu sur cette île. Le pays d’Elbaf est sous la protection de Shanks aux cheveux rouges et c’est certainement là qu’il retrouvera Luffy. Les deux hommes finiront par s’affronter et il sera intéressant de voir comment Oda gérera ce combat. Il ne fait aucun doute que ce combat sera énorme et peut-être le plus important que les fans aient vu jusqu’à présent dans l’histoire.

Il est clair que cet arc a beaucoup à offrir et même en regardant l’histoire d’Elbaf, qui est profondément liée à la mythologie nordique, les fans ont de grandes choses à attendre. One Piece est dans sa saga finale et chaque arc à partir de maintenant sera encore meilleur que le précédent, surtout si l’on considère l’enthousiasme d’Oda à l’idée de dessiner enfin la saga. Les fans ne peuvent qu’attendre et espérer que l’incident Egghead se termine bientôt afin que les Pirates au chapeau de paille puissent enfin se rendre au pays des géants, Elbaf.