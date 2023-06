F1 23 : Comment personnaliser un casque de course

Le prestige et la grandeur de la Formule 1 ont longtemps fait de ses pilotes des célébrités, mais le plus souvent, leurs visages sont cachés sous les masques étranges de leurs casques de course. Pour les joueurs de F1 23, c’est l’un des moyens de faire ressortir leur personnage et peut-être de raconter une histoire sous la forme de certains designs et schémas de couleurs, un peu comme les pilotes dans la vraie vie.

Que ce soit pour représenter une nation ou pour reproduire un design emblématique, les joueurs pourront personnaliser une variété de casques et accéder à des designs plus élaborés par le biais de la boutique du jeu dans F1 23. De même, certains modèles de casques seront disponibles sous forme de déblocages spéciaux dans le cadre des défis Podium Pass et F1 World.

Le monde de la F1

La section F1 World permettra aux joueurs de participer à un certain nombre de défis et de mini-jeux afin de débloquer des bonus supplémentaires affectant à la fois le gameplay et les cosmétiques. Dans l’option de menu Personnalisation, les joueurs pourront créer des apparences personnalisées, allant de la livrée aux célébrations de podium, en passant par les combinaisons de course et les casques de pilotes. Dans la section de personnalisation, un petit logo de casque s’affiche en bas de l’écran.

Ensuite, les joueurs sont libres de choisir et de modifier leurs designs préférés, ainsi que d’en acheter d’autres s’ils le souhaitent dans la boutique d’objets. Ces designs peuvent être sauvegardés et accessibles plus tard dans d’autres modes de jeu tels que le mode Carrière et le mode Multijoueur, bien que chaque design ne puisse conserver qu’un seul schéma de couleurs à la fois.

Mode Carrière

L’un des aspects de F1 23 où les joueurs voudront probablement personnaliser leur personnage autant que possible est le mode Carrière et le mode Carrière MyTeam. Les joueurs auront la possibilité de sélectionner et de colorer un design dans le cadre du processus de configuration de la carrière, mais s’ils souhaitent modifier ce design ou le changer pour un week-end de course donné, ils peuvent le faire via l’onglet Entreprise sur l’écran d’accueil de l’usine. Cet onglet ne sera plus disponible une fois que le week-end de course aura commencé.

L’onglet Personnalisation permet aux joueurs de tout modifier, du logo de l’équipe à l’emplacement des sponsors sur la voiture, en passant par le casque et l’apparence générale du pilote. Les joueurs peuvent également consulter les autres modèles de casques disponibles dans l’onglet Objets verrouillés, bien que la plupart de ces objets soient disponibles moyennant une petite somme de Pitcoin.

Boutique d’objets

En plus d’un ensemble varié de modèles par défaut, les joueurs trouveront beaucoup plus d’options dans la boutique d’objets du jeu, où les joueurs peuvent utiliser la monnaie de microtransaction du jeu, le “Pitcoin”, pour acheter d’autres modèles de casques. Les nouveaux joueurs seront ravis d’apprendre qu’en téléchargeant le jeu, ils recevront immédiatement plusieurs milliers de Pitcoins, qu’ils pourront dépenser comme bon leur semble.

Comme on pouvait s’y attendre, les modèles proposés dans la boutique sont pour la plupart supérieurs aux options par défaut, avec des designs graphiques et artistiques plus complexes. Si nombre d’entre eux peuvent être personnalisés en termes de couleurs, sachez que certains objets spécialisés, comme le casque de course de Max Verstappen, ne seront pas personnalisables de la même manière.