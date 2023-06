F1 23 : Dévoilez les mystères de la configuration gagnante et prenez le volant de la victoire !

La configuration de la voiture est un élément important de l’optimisation des performances au cours d’un week-end de course dans F1 23. Étant donné l’immense variété de circuits répartis dans le monde et visités au cours d’une saison de F1, les joueurs ne seront pas surpris d’apprendre que certains circuits ont des exigences très différentes des autres.

Il existe deux axes principaux pour modifier la configuration d’une voiture : la vitesse maximale et la force d’appui. La vitesse maximale détermine la vitesse maximale de la voiture dans les lignes droites, la voiture étant aussi aérodynamique que possible et produisant peu de traînée. La force descendante est l’inverse, et une force descendante accrue cherchera à maximiser la traînée, ce qui permettra de tourner plus facilement et plus rapidement dans les virages, au détriment de la vitesse en ligne droite.

Configuration de base

Au cours d’un week-end de course, il y aura de nombreuses occasions de modifier la configuration d’une voiture et d’effectuer des ajustements si nécessaire. Le jeu passe automatiquement à la configuration suggérée, mais bien sûr, avec les différents styles de conduite et les objectifs de la course, il est toujours utile de faire des ajustements supplémentaires pour que la voiture roule aussi bien que possible.

À partir de l’écran de bureau initial, où le joueur peut sélectionner la session à laquelle il souhaite accéder, et consulter des informations supplémentaires telles que les bulletins météorologiques et le classement du championnat, les joueurs peuvent effectuer des ajustements à leur configuration en naviguant vers la petite icône de clé à molette située en haut de l’écran. Cette icône sera également visible lorsque le joueur sera assis dans sa voiture dans le garage en attendant sa première course de qualification. À partir de l’écran d’informations sur la session, l’icône de la clé à molette sera à nouveau présente et les joueurs pourront l’utiliser pour effectuer des ajustements de dernière minute ou des changements de configuration avant que les règles du Parc Fermé n’interdisent toute autre modification.

Configuration avancée

Pour les joueurs souhaitant effectuer des réglages plus approfondis, des options supplémentaires sont disponibles dans l’onglet Avancé en bas de l’écran. Ces options vont de la géométrie des suspensions à la pression des pneus et ne s’adressent qu’aux joueurs expérimentés qui cherchent à gagner toutes les marges de compétitivité possibles et imaginables.

Pour la plupart des joueurs, il ne sera pas nécessaire d’effectuer des modifications avancées, mais il peut être amusant, lors des séances d’entraînement, d’expérimenter ces options et de voir quels paramètres fonctionnent le mieux sur certains circuits. Pour les joueurs utilisant un volant plutôt qu’une manette, ces changements de configuration seront sans doute beaucoup plus perceptibles, et plus le retour de force sera important, plus il sera facile de déterminer les modifications qui conviennent et celles qui ne conviennent pas.

Parc Fermé

Les modifications de la configuration de la voiture ne peuvent être effectuées qu’une seule fois après le début de la première séance de qualification du week-end de course. Selon les règles du Parc Fermé de F1 23, des modifications mineures peuvent encore être apportées, mais rien qui puisse changer radicalement les performances de la voiture comme pourrait le faire une modification complète des réglages.

C’est une autre raison pour laquelle il peut être bénéfique d’effectuer des séances d’entraînement afin de se familiariser avec la piste et d’expérimenter différentes options de réglage. Contrairement aux remplacements de moteur ou de boîte de vitesses qui entraînent une pénalité et une éventuelle mise sur la grille, les conditions du Parc Fermé interdisent tout simplement au joueur d’apporter des modifications aux réglages, bien que des ajustements mineurs puissent être effectués pendant la course, comme le réglage de l’aileron arrière et de l’inclinaison des freins.