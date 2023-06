F1 Manager 2023 : on connait la date de sortie et quelles seront les éditions

Les créateurs du jeu ont dévoilé les derniers détails de son lancement, F1 Manager 2023 a détaillé sa date de sortie et ses éditions.

Quand F1 Manager 2023 sortira-t-il ?

F1 Manager 2023 sortira le 31 juillet 2023 au format numérique .

Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S et peut être précommandé dès maintenant .

Le prix de l’édition standard est de 54,99 €

Il sortira en format physique à une date ultérieure à confirmer .

Ci-dessous, le trailer de gameplay publié par Frontier pour accompagner la publication de ces détails.

F1 Manager 2023 aura une édition de luxe

En plus de l’édition standard, le jeu disposera également d’une édition Deluxe digitale qui vous permettra de jouer au jeu plusieurs jours avant sa sortie, tout en offrant d’autres récompenses. Je vous laisse découvrir la liste complète des récompenses ci-dessous :

Vous aurez un accès anticipé au jeu pendant 4 jours. En d’autres termes, vous aurez accès au jeu à partir du 27 juillet

12 scénarios exclusifs supplémentaires, répartis entre la grille de départ et les moments de course

L’édition Deluxe coûtera 64,99 €

Quand on sait à quel point mon collègue Claudio, lui, adore F1 23 (le jeu de course de la franchise), je ne suis pas étonné que vous, fans de course automobile, soyez comblés entre ce jeu et le jeu de gestion qui a occupé notre attention dans cet article… Allez-vous vous le procurer ?