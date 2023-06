Fallout 5 est à la croisée des chemins en ce qui concerne la représentation des extraterrestres dans la franchise

Les extraterrestres étant de plus en plus développés dans l’univers de Fallout, Fallout 5 devra enfin faire un choix sur ce qu’il convient de faire avec les Zétans.

Fallout 4 ayant également esquivé la question du sérieux de la série quant à son canon extraterrestre, un éventuel Fallout 5 pourrait enfin être le jeu qui fera ou défait l’engagement de Bethesda envers les visiteurs d’un autre monde au sein de la franchise. Les extraterrestres ont toujours existé dans Fallout, depuis le tout premier jeu qui présentait une rencontre avec une soucoupe volante jusqu’à Fallout 76 et sa mise à jour ” Invaders from Beyond ” en 2022. Mais la franchise s’est toujours gardée de préciser si ces diverses rencontres avec des extraterrestres avaient une quelconque importance dans les jeux, quel que soit le degré de développement de ses extraterrestres.

Étant donné que Fallout s’inspire en grande partie de la société et de la culture américaines des années 1950, il n’est pas surprenant que les extraterrestres aient fini par être mentionnés quelque part dans la série, en raison de l’engouement pour les OVNI qui a balayé le pays à l’époque. Mais si l’incident de Roswell ou la bataille de Los Angeles offrent un potentiel considérable, Fallout est allé bien plus loin que les simples références et la narration de l’environnement. Par exemple, lorsque Fallout 3 a ajouté un DLC qui s’engageait directement dans l’histoire des extraterrestres et la développait, il a créé certaines attentes qui reposent désormais sur un futur Fallout 5.

Les extraterrestres de Fallout ne peuvent plus être ignorés

Avant Fallout 3, Bethesda disposait au moins d’une certaine marge de manœuvre lorsqu’il s’agissait de mélanger les genres entre la post-apocalypse nucléaire de Fallout et ses escapades extraterrestres, mais le module complémentaire ” Mothership Zeta ” n’a été que le premier des nombreux clous dans ce cercueil. Bien que Mothership Zeta ait explicitement confirmé que les extraterrestres étaient bien plus que de simples œufs de Pâques amusants à croiser dans les terres désolées, Bethesda aurait pu faire preuve d’un peu plus de prudence lorsqu’il s’agissait d’ajouter des extraterrestres dans les jeux Fallout. Même si Fallout 4 semblait plus réservé avec ses extraterrestres, la mise à jour Invaders from Beyond de Fallout 76 signifiait qu’il n’y aurait pas de retour en arrière possible.

Par conséquent, il n’est plus possible de prétendre que les extraterrestres de Fallout ne sont guère plus qu’une référence amusante. À ce stade de la série, ils ont non seulement nommé cette espèce extraterrestre Zetans, mais ils ont également un design cohérent et une présence récurrente dans la plupart des jeux Fallout. Ainsi, même s’il est peu probable que Fallout 5 ou d’autres jeux à venir aient une histoire qui tourne explicitement autour des Zétans, il sera de plus en plus difficile de contourner le canon extraterrestre de la franchise. Les attentes ayant d?j ? ?t ? fix?es par des jeux comme Fallout 3 et Fallout 76, il appartiendra ? Fallout 5 de d?terminer jusqu’ ? quel point la s?rie est pr?te ? d?velopper les Z?tans.

Fallout 5 pourrait s’inspirer de l’approche de XCOM en matière d’extraterrestres

L’un des moyens possibles pour Fallout 5 d’aborder enfin l’importance des Zétans dans le canon Fallout est de s’inspirer de l’approche de XCOM. Comme les histoires de Fallout tournent généralement autour du personnage du joueur émergeant de l’un des nombreux coffres de la série, Fallout 5 pourrait profiter de l’occasion pour intégrer la technologie extraterrestre dans l’une des expériences secrètes des coffres de Fallout. Fallout explore déjà les idées de mutation et d’expérimentation génétiques, comme en témoignent les goules et le virus de l’évolution forcée. Il n’y a donc qu’un pas à franchir pour que Vault-Tec s’intéresse à une éventuelle hybridation entre humains et zétans.

Dans cette optique, Fallout 5 pourrait adopter la même approche que XCOM, où les humains peuvent rechercher et assimiler la technologie et la science extraterrestres pour leur propre usage. Alors que le monde de Fallout est déjà détruit par une apocalypse nucléaire et que le potentiel de retour à la ” normale ” est limité, Fallout 5 pourrait littéralement viser la lune en utilisant la technologie spatiale des Zétans pour inspirer une histoire sur la seconde chance de l’humanité dans les étoiles. En détournant l’attention des extraterrestres de Fallout et en se concentrant plutôt sur leur science, Fallout 5 pourrait résoudre efficacement le canon zétan une fois pour toutes et éviter aux jeux futurs de se retrouver face au même dilemme.

