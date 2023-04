Fear the Walking Dead Saison 8 : Bande-annonce, date de sortie, casting et infos à connaître

La première série dérivée de l’univers The Walking Dead s’achève en mai, juste après la fin de la série phare en 2022. Fear the Walking Dead entame sa huitième et dernière saison, avec Lennie James et Kim Dickens qui se partagent les rôles de Morgan Jones et Madison Clark, respectivement. Comme les saisons précédentes, la huitième saison sera divisée en deux parties, mais avec une commande limitée à 12 épisodes.

Avec l’arrivée sur AMC de nouvelles séries dérivées de Walking Dead mettant en scène des personnages originaux de la série principale, il est facile pour Fear the Walking Dead de se perdre dans la masse. Hélas, c’est la seule série dérivée à avoir tenu sur le long terme. The Walking Dead : World Beyond n’a duré que deux saisons et Tales of the Walking Dead n’a toujours pas été renouvelée pour une deuxième saison. Pendant huit ans, Fear the Walking Dead est restée une constante pour les fans de TWD qui ont eu envie de plus d’action zombie et de personnages délicatement compliqués pendant que la série phare était en pause. La série dérivée s’annonce comme une conclusion épique qui déterminera le destin des personnages actuels de la série post-apocalyptique.

Quand et où les téléspectateurs peuvent-ils regarder la saison 8 de Fear the Walking Dead ?

AMC a fixé au 14 mai la date officielle de la première de cette saison finale attendue. Contrairement aux saisons précédentes, les épisodes de la saison 8 ne seront pas diffusés une semaine plus tôt sur AMC+ ; chaque épisode sera diffusé le même jour sur AMC et AMC+. Andrew Chambliss et Ian B. Goldberg continueront à diriger la saison 8 de Fear the Walking Dead.

Les réalisateurs actuellement attachés à la saison finale sont Michael Satrazemis (connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes très appréciés de l’univers de TWD, dont “The Grove”), Heather Cappiello et Ron Underwood.

Qui combattra les Walkers dans la saison 8 de Fear the Walking Dead ?

Kim Dickens revient d’entre les morts (mais pas en mode zombifié) dans le rôle de Madison Clark, qui était présumée morte après s’être sacrifiée au stade dans la saison 4. Aux côtés de Lennie James dans le rôle de Morgan Jones, elle occupe le devant de la scène pour proclamer son titre de reine de Fear the Walking Dead et se montre plus sombre cette fois-ci. Le plus grand nouveau membre de la distribution à avoir été confirmé est Zoey Merchant dans le rôle de Mo, huit ans, qui remplacera le bébé Mo après le saut dans le temps de sept ans de Fear the Walking Dead. Parmi les autres acteurs et personnages de longue date qui soutiennent Dickens et James, on trouve Colman Domingo, lauréat d’un Emmy Award, dans le rôle de Victor Strand, l’anti-héros cool et sûr de lui, Danay Garcia dans le rôle de Luciana “Lucy” Galvez et Rubén Blades dans le rôle de Daniel Salazar.

Austin Amelio et Christine Evangelista, deux stars de la série Walking Dead, sont de retour dans le rôle de Dwight et Sherry, qui attendent un bébé et se dirigent tout droit vers le réseau d’enlèvement d’enfants dirigé par le PADRE. Alexa Nisenson est de retour dans le rôle de Charlie, que l’on a vue mourir d’un empoisonnement aux radiations pour la dernière fois. Les fans sont impatients de la voir rencontrer Madison, car Charlie a assassiné son fils Nick, ce qui laissera Madison entre le marteau et l’enclume. Et, bien sûr, personne ne peut oublier les femmes dynamiques de FTWD qui font circuler la sagesse pendant les périodes traumatisantes : Mo Collins dans le rôle de Sarah Rabinowitz, Karen David dans celui de Grace Mukherjee et Jenna Elfman dans celui de June Dorie.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 8 ?

Fear The Walking Dead Trailer | The Final Season

Lire cette vidéo sur YouTube

AMC a publié une bande-annonce officielle pour la huitième saison de Fear the Walking Dead en mars dernier, suscitant de grandes attentes pour la prochaine aventure de lutte contre les zombies. La bande-annonce met Morgan au premier plan, exhortant une personne hors champ à jouer un rôle actif dans la lutte pour leur survie. Elle montre également les personnages principaux travaillant pour les plans de PADRE, et donne un aperçu de Mo, huit ans, et de l’enfant de Sherry et Dwight après le saut dans le temps. Le plus grand coup de théâtre, cependant, est le retour en Géorgie où le voyage de Morgan a commencé, laissant beaucoup de gens se demander quel est le but de son retour à la maison où son fils et sa femme sont morts.

Quels sont les détails de l’histoire de la saison 8 ?



La saison 7 de Fear the Walking Dead a été une histoire de déjà-vu, cahoteuse et souvent malencontreuse. Comme les saisons précédentes, la série a divisé ses personnages pour leur faire vivre une expédition ahurissante qui les a finalement réunis. Si l’on reprend la saison 7 là où elle s’est arrêtée, le déjà-vu frappera à nouveau, Madison et Morgan étant en route pour PADRE avec les autres survivants bloqués sur l’eau. Mais il semble que la dernière saison prendra des directions drastiques pour garder les choses fraîches pour les fans qui sont restés jusqu’à la fin. Voici le synopsis de la saison 8 de Fear the Walking Dead :

“La huitième et dernière saison de Fear the Walking Dead se déroulera en deux parties. Les six premiers épisodes suivront les plans de Morgan (Lennie James) et Madison (Kim Dickens) pour sauver Mo (Zoey Merchant) du PADRE et sept ans plus tard, Morgan, Madison et le reste des personnes qu’ils ont amenées sur l’île vivent sous la domination cynique du PADRE. Nos personnages étant démoralisés et découragés, c’est à la personne que Morgan et Madison ont décidé de sauver en premier lieu – une petite Mo âgée de huit ans – qu’incombe la tâche de redonner à chacun la foi en un monde meilleur”.

Avec un saut dans le temps de sept ans, Mo jouera un rôle important dans la mission finale, comme Judith Grimes l’a fait dans la dernière saison de The Walking Dead. Étant donné que les six premiers épisodes présenteront le saut dans le temps, il est probable que le reste de la saison suivra les efforts de Morgan et Madison pour démanteler PADRE, tout en révélant davantage sur son système exigeant et inhumain. Heureusement, les showrunners ont déjà annoncé que les personnages se réuniraient pour unir leurs forces et que Madison ne ressemblerait à aucune version vue auparavant, de sorte que le PADRE sera confronté à une tempête inattendue.

Mais ce qui intrigue le plus les gens, c’est de savoir si la dernière saison fera le lien avec d’autres propriétés de Walking Dead. Morgan retourne dans le comté de King, en Géorgie, où il a rencontré Rick Grimes pour la première fois, mais ce dernier est loin de sa ville natale pour le moment. Lennie James a laissé entendre que la dernière mission de Morgan est de trouver la paix après avoir pris soin des gens qu’il aime – peut-être que retrouver Rick est la conclusion dont il a besoin pour y parvenir.

La saison 8 de Fear the Walking Dead sera diffusée pour la première fois le 14 mai sur AMC et AMC+.