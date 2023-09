Final Fantasy 14 révèle la date de sortie de la mise à jour 6.5

Lors du Tokyo Game Show, Naoki Yoshida, directeur et producteur de Final Fantasy 14, a révélé la date de mise en ligne de la prochaine mise à jour majeure du jeu.

Lors du Tokyo Game Show 2023, Naoki Yoshida, producteur et réalisateur de Final Fantasy 14, a révélé que la mise à jour Growing Light serait disponible le mardi 3 octobre. La série de patchs 6.5 mettra un terme à l’arc narratif actuel de Final Fantasy 14 et proposera différentes formes de contenu aux joueurs.

Lors du Fanfest 2023 de Las Vegas, Yoshida a révélé quelques premiers détails sur la mise à jour Growing Light, notamment le nom du patch et quelques éléments principaux de l’histoire que les fans de Final Fantasy 4 n’ont pas manqué de relever. Du donjon Lunar Subterrane à l’apothéose du procès Abyssal Fracture contre Zeromus, l’arc scénaristique principal actuel mêle nostalgie et personnages de Final Fantasy 14. Cependant, avec l’extension Dawntrail qui se profile à l’horizon de l’été 2024, ce voyage dans le passé prendra bientôt fin. Cependant, les joueurs pourront bientôt découvrir la première moitié de la mise à jour Growing Light.

Le mardi 3 octobre, la mise à jour Patch 6.5 de Final Fantasy 14 sera mise en ligne. La veille du lancement de la mise à jour, Final Fantasy 14 fera l’objet d’une période de maintenance de 24 heures, qui mettra le jeu temporairement hors ligne le 2 octobre. Lors du Tokyo Game Show le 24 septembre, Yoshida a été rejoint par le producteur de la communauté mondiale Toshio Murouchi pour le 79ème épisode de Letter From The Producer Live. Au cours de la conférence, Yoshida et Murouchi ont donné un bref aperçu de ce que les joueurs verront dans la série de patchs 6.5. Yoshida a également montré du gameplay de l’épreuve de la Fracture abyssale, du raid de l’alliance Thaleia et d’une nouvelle carte du Conflit cristallin appelée Les Sables rouges. À la fin de l’émission, Yoshida a brièvement évoqué le jeu de rôle Final Fantasy 14 et a indiqué que les précommandes étaient disponibles en ligne.

#FFXIV Patch 6.5—Growing Light Part 1: Tuesday, October 3, 2023

Part 2: Scheduled for Mid-January 2024 pic.twitter.com/jsHC1f47i1 — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) September 24, 2023

De plus, Yoshida a officiellement révélé que KFC s’associerait à Final Fantasy 14 dans le cadre d’une promotion exclusive au Japon. À partir du 4 octobre, les clients de KFC Japon qui achèteront un repas combiné d’une valeur d’au moins 1 240 ¥ recevront des autocollants et l’emote “Eat Chicken” à utiliser dans Final Fantasy 14. L’emote donnera aux joueurs un seau de poulet dans leur main gauche et un pilon dans leur main droite. Bien que cette offre soit exclusive au Japon à l’heure où nous écrivons ces lignes, seul l’avenir nous dira si elle se répandra à l’étranger.

Cependant, les joueurs de FF14 n’auront pas beaucoup de temps pour terminer les quêtes saisonnières de The Rising, car l’événement du 10e anniversaire de Final Fantasy 14 et la campagne Moogle Tomestone associée prendront fin lorsque le jeu entrera en maintenance avant le patch 6.5. En résumé, les joueurs de Final Fantasy 14 seront très occupés.