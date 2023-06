Final Fantasy 16 : la progression de la démo est-elle conservée ?

Sept ans se sont écoulés depuis la dernière entrée principale de la série Final Fantasy. Final Fantasy 15 est sorti le 29 novembre 2016. Depuis, il y a eu de nombreux spin-offs de Final Fantasy, des DLC, des extensions pour Final Fantasy 14, et la première partie du Remake de Final Fantasy 7. Pour les fans de Final Fantasy, l’attente est presque terminée puisque Final Fantasy 16 arrive à grands pas.

Pour les joueurs qui ont hâte de découvrir Valisthea et de commencer l’aventure de Clive, il y a de bonnes nouvelles. Square Enix a publié une démo de Final Fantasy 16 le 12 juin. Tout comme Final Fantasy 15 à l’époque et Final Fantasy 7 Remake, les joueurs peuvent avoir un avant-goût du jeu avant sa sortie officielle. Mais certains joueurs se demandent si les progrès réalisés dans la démo de Final Fantasy 16 seront conservés.

Les progrès réalisés dans la démo de Final Fantasy 16 sont-ils répercutés ?

Dans les démos précédentes des jeux Final Fantasy, les progrès réalisés n’étaient pas reportés. Cependant, les joueurs de Final Fantasy 16 seront heureux d’apprendre que les données de sauvegarde de la démo seront transférées dans le jeu complet lorsqu’il sortira la semaine prochaine. La démo montre aux joueurs l’ouverture de Final Fantasy 16, et selon le Playstation Blog, cette démo contient environ les deux premières heures et demie du jeu.

La première partie de la démo comprend l’ouverture du jeu, puis elle passe à l’enfance de Clive (le personnage principal) et montre aux joueurs comment il est devenu l’homme qu’il est aujourd’hui. La démo comprend également un didacticiel complet sur le combat et d’autres systèmes afin que les joueurs puissent prendre une longueur d’avance. Il est également possible de choisir la difficulté du jeu.

Même après avoir terminé le long prologue de la démo, l’expérience offerte par la démo ne s’arrête pas là. Une fois le prologue terminé, les joueurs de Final Fantasy 16 débloquent une partie unique du jeu qui met l’accent sur le combat. Les joueurs seront considérablement renforcés en termes de niveau et de capacités, ce qui leur permettra d’affronter Clive et ses pouvoirs uniques tout en étant accompagnés de quelques membres du groupe. Malheureusement, cette partie de la démo ne permet pas aux joueurs de conserver leur progression. Mais elle permettra aux joueurs d’expérimenter ce que seront les combats plus tard dans le jeu.

Y a-t-il des récompenses uniques pour avoir terminé la démo ?

Les joueurs qui espéraient obtenir des récompenses utiles ou des cosmétiques sympas en terminant la démo de Final Fantasy 16 n’ont malheureusement pas pu le faire. Les seuls bonus de Final Fantasy 16 sont les bonus de précommande et les cadeaux numériques disponibles dans l’édition numérique Deluxe/Collector du jeu.