Final Fantasy 16 : les bonus de précommande et les éditions spéciales expliqués

Il existe plusieurs versions de Final Fantasy 16, mais laquelle des trois éditions est la meilleure ? Standard, Deluxe ou Collector ?

Il est difficile de croire que près de sept années entières se sont écoulées depuis la sortie du dernier titre principal de Final Fantasy, surtout si l’on considère que seulement trois ans ont séparé les huitième, neuvième et dixième volets de la série. Final Fantasy 16 est enfin arrivé, et les fans de longue date de la franchise sont prêts à se plonger dans cette aventure très attendue.

Cependant, avant de pouvoir le faire, les joueurs devront décider quelle version de Final Fantasy 16 est la meilleure, avec trois options différentes à leur disposition. En raison du prix élevé de l’édition collector et du fait qu’elle soit uniquement physique, la plupart des fans seront probablement confrontés à un choix beaucoup plus simple : doivent-ils acheter l’édition standard de Final Fantasy 16 ou l’édition de luxe ?

Les différences entre les versions de Final Fantasy 16, expliquées

Édition standard 79,99 €

Braveheart (Bonus de précommande)

Bras Sith Cait (Bonus de précommande)

Lunettes d’érudit (Bonus de précommande numérique uniquement)

Édition de luxe 109,99 €

Braveheart (Bonus de précommande)

Cait Sith Arm (Bonus de pré-commande)

Lunettes d’érudit (Bonus de précommande numérique uniquement)

Mini Artbook (numérique uniquement)

Mini bande originale (numérique uniquement)

Clive Steelbook (physique uniquement)

Carte en tissu de Valisthea (physique uniquement)

Édition Collector 349.99 €

Braveheart

Bras Sith Cait

Lunettes d’érudit

Clive Steelbook

Carte en tissu de Valisthea

Statue Phoenix vs Ifrit

Collection d’épingles Eikon en métal

Épée de sang (arme DLC)

Mini livre d’art numérique

Mini bande son numérique

Bonus de précommande de Final Fantasy 16

Toutes les précommandes et les versions Day 1 de Final Fantasy 16 sont accompagnées de deux bonus de précommande, à savoir une arme pour Clive appelée Braveheart et un accessoire permettant d’augmenter le nombre de Gil appelé Cait Sith Charm. Ceux qui précommandent la version numérique du jeu ou qui achètent l’édition collector recevront également les lunettes d’érudit, un accessoire qui augmente l’expérience que les joueurs gagnent au combat.

Quelle est la meilleure version de Final Fantasy 16 ?

Si les joueurs veulent une statue en édition limitée ou quelque chose qui peut prendre de la valeur avec le temps, l’Édition Collector de Final Fantasy 16 semble être une option assez solide. Cependant, en raison de son prix élevé, la plupart des joueurs choisiront probablement entre l’édition standard et l’édition de luxe du jeu, ce qui facilite grandement la décision. Comme aucune des deux options n’offre aux joueurs un accès anticipé à Final Fantasy 16, la question est de savoir si les gens pensent qu’un mini artbook et une bande-son (numérique) ou un steelbook et une carte en tissu (physique) valent la peine de débourser 20 $ / 20 £ de plus.

