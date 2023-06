Final Fantasy 16 : les premières copies sont déjà dans la nature

Certains joueurs ont mis la main sur les premières copies de Final Fantasy 16, ce qui a ouvert les vannes des spoilers. Les joueurs se sont donc empressés de bloquer les spoilers du prochain RPG sur de nombreux sites de médias sociaux afin que leur expérience ne soit pas gâchée par les premières révélations de l’histoire.

Final Fantasy 16 est l’un des titres exclusifs à la PlayStation 5 les plus attendus, qui en a surpris plus d’un par son scénario captivant et ses combats spectaculaires. Le jeu devrait être l’un des meilleurs RPG de l’année, et il est en passe de devenir très populaire parmi les joueurs de PlayStation 5, en particulier grâce à sa narration inspirée de Game of Thrones, qui se ressent dès le début du jeu. Le système d’histoire active de Final Fantasy 16 a également permis de ne laisser aucun joueur de côté, car il aide superbement les joueurs à comprendre le contexte de chacun des moments cruciaux du jeu en temps réel.

Alors que les fans attendent avec impatience la sortie de Final Fantasy 16, d’autres ont réussi à se procurer des copies physiques du jeu. C’est un utilisateur de ResetEra qui a remarqué que des copies de Final Fantasy 16 ont été repérées dans la nature et que certains utilisateurs ont déjà commencé à parler en profondeur des mécanismes du jeu, du contenu secondaire et, bien sûr, des spoilers de l’histoire. Certains fans se sont montrés curieux et ont commencé à poser des questions sur l’histoire du jeu à venir, ainsi que des questions plus personnelles telles que l’appréciation du jeu ou l’existence de mécanismes qui ne se trouvent pas dans la démo.

D’autres joueurs ne sont certainement pas fans de cette évolution, car plusieurs utilisateurs du forum ont signalé qu’ils essaieraient de bloquer tous les spoilers concernant Final Fantasy 16, afin d’éviter de gâcher leur expérience. Bien sûr, il vaut mieux agir maintenant car les spoilers ne concernent pour l’instant que le début du jeu et ne feront que s’accentuer au fur et à mesure que les premiers joueurs auront accès aux informations sur la fin du jeu. Certains utilisateurs ont suggéré des mesures telles que le nettoyage de l’historique de recherche sur YouTube et le blocage de mots-clés sur Twitter afin d’éviter que des informations indésirables n’atteignent leur fil d’actualité.

À une semaine de la sortie publique de Final Fantasy 16, les joueurs doivent maintenant espérer que des spoilers importants n’apparaissent pas sur leurs fils d’actualité. En attendant, les joueurs peuvent toujours accéder à la démo qui leur permet de goûter au système de combat de Final Fantasy 16 et de se faire une idée de la fluidité du jeu dans son intégralité.