Final Fantasy 16 : les réponses aux questions les plus brûlantes

Final Fantasy est l’une des franchises les plus influentes du jeu vidéo, ayant influencé et inspiré d’innombrables JRPG depuis son arrivée sur la scène il y a plus de trois décennies et demie. Le dernier opus de la série, Final Fantasy 16, cherche à révolutionner le genre en proposant une toute nouvelle aventure qui ne ressemble à rien de ce qui l’a précédée.

Cette exclusivité PS5 semble destinée à être l’un des plus grands succès de l’été, mais les nouveaux fans comme les habitués se poseront sans doute quelques questions avant de se jeter à l’eau. Ce guide a pour but de répondre aux questions les plus fréquentes concernant Final Fantasy 16, notamment la date et l’heure de sortie, ainsi que la meilleure version du jeu.

Final Fantasy 16 : Questions fréquemment posées

Q : Quand Final Fantasy 16 sortira-t-il ?

La sortie de Final Fantasy 16 est prévue pour le 22 juin 2023.

Q : À quelle heure puis-je commencer à jouer à Final Fantasy 16 ?

Les joueurs qui achètent des versions numériques pourront commencer à jouer à Final Fantasy 16 à 21h, heure locale.

Q : Puis-je précharger Final Fantasy 16 ?

Les joueurs pourront précharger Final Fantasy 16 à partir du 19 juin à minuit environ.

Q : Quelle est la taille du fichier de Final Fantasy 16 ?

La taille du fichier de Final Fantasy 16 n’a pas encore été révélée, mais beaucoup s’attendent à ce qu’elle avoisine les 100 Go. La démo pèse 18,6 Go, ce qui est un peu moins que la démo de Final Fantasy 15, qui pesait environ 90 Go lors de sa sortie sur console.

Q : Existe-t-il des bonus de précommande ?

Toutes les versions Day 1 et numériques de Final Fantasy 16 sont accompagnées de deux bonus de précommande, à savoir une arme pour Clive appelée Braveheart et un accessoire permettant d’augmenter le nombre de Gil appelé Cait Sith Charm. Les versions numériques du jeu seront également accompagnées d’un accessoire permettant d’augmenter l’expérience, les lunettes d’érudit, tout comme l’édition collector.

Q : Quelle version de Final Fantasy 16 dois-je acheter ?

Il existe trois versions différentes de Final Fantasy 16, chacune offrant des récompenses et un contenu légèrement différents. Les joueurs devraient prendre le temps de lire tout ce qui est inclus dans chaque version de Final Fantasy 16 pour décider laquelle leur convient le mieux.

Q : Puis-je jouer à Final Fantasy 16 en avance ?

Contrairement à beaucoup d’autres jeux modernes, Final Fantasy 16 n’offre aucun accès anticipé, quelle que soit la version du jeu que les joueurs achètent. Cela dit, une démo de Final Fantasy 16 est disponible sur le PlayStation Store, et ceux qui y joueront pourront transférer leurs données de sauvegarde vers la version complète.

Q : Puis-je jouer à Final Fantasy 16 sur PC ou Xbox ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Square Enix n’a pas annoncé de projet de portage de Final Fantasy 16 sur PC ou Xbox, mais au vu des antécédents de l’éditeur, un portage sur PC semble probable à un moment ou à un autre. Pour l’instant, Final Fantasy 16 est une exclusivité PS5.

Q : Final Fantasy 16 est-il une suite ?

Comme tous les autres jeux Final Fantasy, Final Fantasy 16 est une expérience autonome, ce qui signifie que les joueurs n’ont pas besoin d’avoir joué aux jeux Final Fantasy précédents pour l’apprécier ou en comprendre l’intrigue.

Q : Final Fantasy 16 est-il un jeu multijoueur ?

Comme la plupart de ses prédécesseurs, Final Fantasy 16 est un jeu solo. Ceux qui recherchent un jeu Final Fantasy multijoueur devraient se tourner vers Final Fantasy 14.

Q : Final Fantasy 16 propose-t-il des combats au tour par tour ?

À l’instar des derniers opus de la série, Final Fantasy 16 ne proposera pas de combats au tour par tour, privilégiant plutôt une approche RPG d’action plus traditionnelle.

Q : Puis-je jouer à Final Fantasy 16 en 4K 60 ?

Final Fantasy 16 est lancé avec deux modes graphiques différents : le mode Qualité et le mode Performance. Le mode Qualité rendra les visuels à 2160P avec un objectif de 30fps, tandis que le mode Performance visera 60fps avec une résolution de 1440P.

