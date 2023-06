Final Fantasy 16 : une démo sombre et palpitante qui fait honneur à la série

Dans la démo tant attendue de Final Fantasy 16, les joueurs qui ont rencontré un ennemi spécifique ont remarqué des références à d’anciens jeux Final Fantasy, comme Final Fantasy 14, lorsqu’ils l’ont affronté. Ces références ont été relayées sur les réseaux sociaux, où un fan a souligné les hommages que Final Fantasy 16 rendait à la série avec un seul ennemi.

L’engouement autour de Final Fantasy 16 s’est récemment amplifié avec la sortie de la démo sur le PlayStation Store. Bien que la démo ne présente que les deux premières heures du jeu, le ton sombre des cutscenes et les combats d’action rapides sont très clairs dès le début. Bien que Final Fantasy 16 ait été marqué par une rupture avec les conventions de la série pour ces mêmes raisons, cela n’a pas empêché les fans et les nouveaux venus d’apprécier tout ce que la démo avait à offrir. Certains d’entre eux ont d’ailleurs souligné les références subtiles que la démo faisait à l’histoire de la série Final Fantasy.

Après avoir joué à la démo, l’utilisateur de Twitter aitaikimochi a remarqué que l’un des boss de la démo, le Chevalier de l’Aube aveuglante, était un hommage aux Dragons présents dans deux titres numérotés de Final Fantasy. Lorsque le Dragoon est apparu pour la première fois devant la caméra, la pose jambes levées qu’il a prise était un clin d’œil au logo de Final Fantasy 4, dans lequel le Dragoon s’appelait Kain Highwind. En outre, le Chevalier de l’Aube aveuglante a fait quelques clins d’œil à Final Fantasy 14, qui est également développé par la Creative Business Unit 3 aux côtés de FF16. Le titre que porte le Dragoon est similaire à celui des Scions of the Seventh Dawn, la société secrète dont font partie le joueur et plusieurs membres du casting principal dans FF14.

The FF16 Dragoon from Sanbreque is named "Knight of the Blinding Dawn" and sounds exactly like Estinien from FFXIV (Scion of the Seventh Dawn).

It's gotta be a cameo right??? "May I have this dance?" It is literally Estinien??!??! 😭😭 pic.twitter.com/0hZQWFBYHR

