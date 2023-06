Final Fantasy 7 Rebirth promet d’être plus ouvert que le Remake

Les nouvelles concernant Final Fantasy 7 Rebirth n’ont pas été très nombreuses, c’est le moins que l’on puisse dire ; Square Enix se concentre actuellement sur Final Fantasy XVI. Mais cela n’empêche pas le directeur en charge de FF7 Rebirth de partager un message du jeu.

Dans ce message, il souligne que cette suite sera beaucoup plus ouverte que la précédente. Cette question a été soulevée lorsque les joueurs lui ont demandé comment ils allaient voyager dans le monde extérieur de Midgar dans ce titre.

Cette question a été partagée sur le compte Twitter officiel, @finalfantasyvii. La réponse de Naoki Hamaguchi à propos de cette section de Final Fantasy 7 Rebirth a été la suivante : ” Les joueurs pourront voyager dans ce monde vaste et aux multiples facettes avec un haut degré de liberté… “.

Il a ajouté : ” […] en faisant l’expérience d’une myriade d’histoires différentes en cours de route “. Voilà qui est prometteur, car cela laisse présager une conception du jeu plus ouverte.

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 2#FF7R pic.twitter.com/WKQkBPWWsJ — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 3, 2023

Surtout pour les joueurs qui voulaient voir plus loin que Midgar, qui était le centre d’intérêt de FF7 Remake. Et bien cela va changer dans Final Fantasy 7 Rebirth.

D’après ce que l’on sait, le jeu sera disponible en hiver cette année sur PlayStation 5, ce qui laisse à Square Enix le temps de mettre en avant d’autres titres qui sortiront plus tôt. C’est l’une des raisons pour lesquelles Final Fantasy XVI fait l’objet d’une plus grande hype.

D’autant plus que la sortie de FFXVI est pratiquement “toute proche”. Il sera disponible le 22 juin 2023 et sera également une exclusivité sur les consoles PS5.

Ce jeu et Final Fantasy 7 Rebirth font partie des sorties les plus importantes de l’éditeur et du développeur cette année.

Selon Yoshinori Kitase, producteur du jeu, la date de sortie sera annoncée prochainement.

Les joueurs ne manquent pas d’espérer des nouvelles fraîches sur le titre lors du Summer Game Fest 2023.

Une nouvelle bande-annonce serait plus que bienvenue, et si celle-ci présente la liberté que certains espèrent, ce serait certainement génial.

Mais ce jeu est une exclusivité PS5, donc les informations à son sujet devraient très probablement apparaître dans un stream centré sur les consoles de Sony. C’est en tout cas ce qui serait logique.