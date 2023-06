Final Fantasy VII Rebirth : de nouvelles musiques à découvrir

Nous vous avons déjà dit que Final Fantasy VII Rebirth proposera un système de combat amélioré, mais ce jeu semble prêt à offrir encore plus, d’autant plus qu’il s’éloignera grandement de FFVII Remake. Maintenant, qu’en est-il de la musique ?

FINAL FANTASY VII REBIRTH – First Look Trailer

Keiji Kawamori, le superviseur musical de Final Fantasy VII Rebirth, a répondu à une question très précise, à savoir si ce jeu proposera des musiques originales : ” De nombreuses nouvelles pistes ont été créées pour FFVII Rebirth et nous ferons également de nouveaux arrangements pour FFVII Remake.

S’il y a bien une chose que l’on peut considérer comme acquise, c’est que Square Enix prend toujours soin de la musique de ses jeux, et FFVII Rebirth ne fera certainement pas exception à la règle. La question est de savoir dans quelle mesure ils peuvent améliorer ce qui était bon dans le jeu précédent. Ce sera un bon test pour cette équipe.

D’autre part, le responsable de l’histoire et des décors, Kazushige Nojima, a déclaré que les joueurs assisteront à une chaîne de développements narratifs au cœur de l’histoire de FFVII, alors qu’ils découvriront le destin de chaque personnage.

Si cela ne vous enthousiasme pas, nous ne savons pas quel autre type d’annonce Square Enix pourrait faire.

Quand Final Fantasy VII Rebirth sortira-t-il ?

L’une des inconnues entourant ce titre de Square Enix est sa date de sortie. S’il n’y a pas de surprise, de changement ou d’ajustement pour saper le moral de tous les fans, Final Fantasy VII Rebirth sortira à l’hiver 2023.

Cela signifie que la suite du Remake sortira la même année que FF XVI et un an plus tard que Crisis Core FFVII Rendezvous. Cela devrait se traduire par une excellente année pour les fans de cette série.