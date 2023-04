Final Fantasy XIV: Le fan Festival 2023 dévoile le concours de cosplay Glamoured to Life

Le glamour est l’un des éléments les plus complexes de Final Fantasy XIV, et les fans et les joueurs auront désormais la possibilité de le reproduire dans la vie réelle grâce au concours de cosplay Glamoured to Life.

Annoncé sur le Twitter officiel de Final Fantasy XIV, et prévu pour se dérouler pendant le Fan Festival 2023 à Las Vegas, Glamoured to Life verra les cosplayers présenter leurs tenues conçues d’après un personnage ou une créature favorite, ou d’après leur propre guerrier de la lumière.

Mais même si vous ne pensez pas que vos compétences en matière de création de cosplay sont au top, vous devriez absolument essayer de venir au Fan Fest en costume. En effet, tous les participants costumés qui se présenteront à l’événement recevront également un objet en jeu. Nous imaginons que la Fan Fest sera absolument remplie de personnes costumées.

We're pleased to announce our cosplay stage event Glamoured to Life planned for Fan Festival 2023 in Las Vegas! ✨ https://t.co/47r33DTx7x

Ticket holders who plan to attend the event in costume can sign up through June 30 to express their interest in joining the onstage event! pic.twitter.com/62xtX0O196

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) April 21, 2023