Final Fantasy XVI n’aura pas de vaisseaux ou de véhicules volants pour voyager, seulement des Chocobos

L’évolution du voyage dans un monde sans bateaux ni dirigeables dans Final Fantasy XVI

Depuis les premiers jeux Final Fantasy à monde ouvert jusqu’à l’ère moderne de la franchise, qui a oscillé entre des mondes ouverts, des mondes semi-ouverts et des environnements plus structurés, une chose est restée constante : disposer de nombreuses méthodes de déplacement tout au long de l’expérience. Dans Final Fantasy XVI, cependant, les choses seront beaucoup plus limitées à cet égard.

Il n’y aura que des déplacements rapides entre les points et les Chocobos.

Final Fantasy XVI renonce aux bateaux et aux dirigeables comme moyens de transport dans le monde du jeu.

Le directeur Hiroshi Takai a révélé à Game Informer que les seules méthodes de déplacement sont la marche et les Chocobos.

“Pour vous dire la vérité, il n’y a que des Chocobos.

“Nous avons constaté qu’il n’y avait pas vraiment besoin d’un système de voyage étendu.

Le jeu s’appuie sur le voyage rapide comme principal moyen de se déplacer entre les lieux.

Il n’est pas prévu d’ajouter du contenu téléchargeable (DLC) après le lancement.

Les nouvelles options et fonctionnalités du mode New Game+ sont détaillées

Final Fantasy XVI sera lancé le 22 juin sur PS5 et une démo jouable sera bientôt disponible.

C’est une bien triste nouvelle pour les puristes de Final Fantasy, car le moment où l’on prenait un véhicule et où l’on s’envolait vers les cieux était extrêmement plaisant. Au moins, ils nous ont laissé les Chocobos qui sont le fleuron de la série.

